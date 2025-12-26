القبض على أمريكية تدس شفرات الحلاقة في أرغفة الخبز في المتاجر

أُلقي القبض مؤخرا على امرأة قامت بغرس شفرات حلاقة في أرغفة خبز في متجرين من متاجر وول مارت في بيلوكسي، ميسيسيبي.

ووُجهت إلى كاميل بنسون، البالغة من العمر 33 عامًا، والمقيمة في تكساس، تهمة الشروع في إحداث ضرر جسيم للآخرين، وحُددت كفالتها بمبلغ 100 ألف دولار وفقا لما ذكرته محطة "إن بي سي".

وقالت الملازم كانداس يونغ، مسؤولة الإعلام في قسم شرطة بيلوكسي، إن زبائن أبلغوا عن عثورهم على شفرات حلاقة مدسوسة في أرغفة الخبز في متجر وول مارت سوبر سنتر ومتجر وول مارت نيبورهود ماركت.

وأبلغ موظفو وول مارت الشرطة أن أحد الزبائن أبلغ أولًا عن عثوره على شفرة حلاقة في رغيف خبز اشتراه من متجر وول مارت سوبر سنتر في 5 ديسمبر. وفي 8 ديسمبر، أبلغ زبون آخر اشترى رغيف خبز من متجر وول مارت نيبورهود ماركت عن عثوره أيضًا على شفرة حلاقة.

وبعد أن تقدم أحد الزبائن بشكوى إلى متجر وول مارت سوبر سنتر، قام الموظفون بفحص البضائع ووجدوا أن عدة أرغفة خبز أخرى قد تم التلاعب بها، وفقًا لما أفاد به مسؤولون في الشرطة. ولم تكشف الشرطة عن سبب قيام المرأة بهذا العمل المؤذي.