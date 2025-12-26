رحيل الفنان والمخرج الفلسطيني محمد بكري

توفي الفنان والمخرج الفلسطيني، محمد بكري، أول من أمس، عن عُمر يناهز 72 عاماً بعد معاناة مع المرض.

وعانى بكري، المولود بقرية البعنة في الجليل عام 1953، أمراضاً في القلب والرئتين.

ويُعد بكري من روّاد المسرح والسينما الفلسطينيين، وشارك في عشرات الأفلام الفلسطينية، إلى جانب أعمال للمخرج الفرنسي - اليوناني كوستا غافراس، والإيطاليين باولو وفيتوريو تافياني، وظهر أيضاً في الموسم الثالث من المسلسل الفرنسي الشهير «مكتب الأساطير».

ونال إشادة النقّاد محلياً وعالمياً عن دوره في فيلم «وراء الجدران» (أوري باراباش 1984)، لكن شهرته الدولية جاءت عبر فيلمه الوثائقي «جنين جنين» الصادر عام 2002 والحائز جوائز عالمية عدة.

وهو والد لستة أبناء، ثلاثة منهم ممثلون، منهم صالح بكري الذي حقق أيضاً مسيرة فنية ناجحة، وكثيراً ما ظهر الأب والابن معاً في الأعمال الفنية.

وقالت وزارة الثقافة الفلسطينية في نعيها لبكري، في بيان، إنه «شكّل علامة فارقة في المشهد الثقافي والفني الفلسطيني والعربي».