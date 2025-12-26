الملك تشارلز يقود عائلته مشيا إلى قداس عيد الميلاد

قاد ملك بريطانيا، تشارلز الثالث، عائلته إلى الكنيسة سيراً على الأقدام، أمس، قبل ساعات من قيامه بإلقاء خطابه السنوي بمناسبة عيد الميلاد (الكريسماس).

وسار الملك تشارلز، وعقيلته الملكة كاميلا، برفقة أمير وأميرة ويلز، وليام وكيت، وأبنائهما الأمير جورج والأمير لويس والأميرة شارلوت، وأفراد العائلة، إلى كنيسة القديسة مريم المجدلية عند قصر ساندرينغهام الخاص بالملك.

ويوجد الموقع على بعد نحو 100 ميل شمال لندن، حيث سجّل تشارلز خطابه من دير وستمنستر، المَعْلم الشهير المعروف بإقامة حفلات التتويج الفخمة، وحفلات الزفاف الملكية التي استضافها لأكثر من 1000 عام.

ويتابع ملايين الأشخاص في المملكة المتحدة وأنحاء دول الكومنولث، الرسالة السنوية التي يلقيها الملك بمناسبة عيد الميلاد.

وحضرت الأميرتان البريطانيتان، بياتريس وأوجيني، القداس التقليدي للعائلة المالكة، بينما غاب والدهما آندرو الذي جُرّد أخيراً من ألقابه.

وكان من بين أفراد العائلة الآخرين الأميرة آن وزوجها تيم لورانس، ودوق ودوقة إدنبرة مع أطفالهما، إضافة إلى ابنة أخت الملك زارا وزوجها ​مايك تيندال.