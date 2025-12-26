ألمانيا: أعضاء «فقمات برلين» يسبحون في مياه تقترب من التجمد

في درجات حرارة تحت الصفر، نزل عشرات الأشخاص، صباح أمس، للاستمتاع بـ«سباحة عيد الميلاد» في بحيرة «أورانكيه» بالعاصمة الألمانية برلين.

وبلغت درجة حرارة المياه نحو 1.5 درجة مئوية فقط، فيما بدأت طبقات رقيقة من الجليد تتشكل بالفعل عند حواف البحيرة الواقعة في حي «ألت هوهن شونهاوزن»، وفقاً لما ذكرته أوتا فيلتشوك من جمعية «فقمات برلين».

وذكر أعضاء الجمعية أنهم اعتادوا، منذ عام 1980، الاجتماع كل يوم أحد خلال فصل الشتاء، لممارسة «السباحة الجليدية» في المسبح الشاطئي للبحيرة، كما يخططون للنزول مجدداً إلى المياه الباردة في أول أيام العام الجديد. وازدادت شعبية السباحة الجليدية منذ أزمة «كورونا»، حيث تلتقي مجموعات بانتظام لممارستها ببحيرات أخرى في برلين، وبسبب التزايد الكبير في أعداد المنتسبين الجدد، اضطرت جمعية «فقمات برلين» (وهي قسم تابع لنادي «بيرغمان بورزيج» الرياضي) إلى التوقف عن ضم أعضاء جدد في الوقت الحالي.

ولم تقتصر أنشطة السباحة في عيد الميلاد على برلين فحسب، بل رُصدت فعاليات مماثلة في أماكن أخرى، منها العاصمة البريطانية لندن، ومنطقة قريبة من برمنغهام، كما أظهرت الصور المتداولة.