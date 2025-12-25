قشر الليمون.. كنز طبيعي غني بالفوائد الصحية

يُعتبر قشر الليمون مصدرًا غنيًا بالعناصر الغذائية ومضادات الأكسدة، حيث يحتوي على فوائد صحية متعددة تدعم المناعة وتحسّن الهضم.

كما يُستخدم في مجالات غذائية وطبيعية متنوعة، ما يجعله مكوّنًا مفيدًا لا ينبغي إهماله.

وقبل استخدام القشر، يُنصح بغسل الليمون جيدًا لإزالة المبيدات والملوثات. يمكن إضافته إلى السلطات، الحلويات، الزبادي، الشاي، التتبيلات، الشوربات، وأطباق السمك لتعزيز النكهة والقيمة الغذائية.

وبحسب موقع "تايمز أوف إنديا"، إليك خمس فوائد صحية لقشر الليمون:

غني بمضادات الأكسدة

يحتوي القشر على فيتامين سي، فلافونويدات، والليمونين، وهي مضادات أكسدة طبيعية تحمي الجسم من الالتهابات وتبطئ تطور الأمراض المزمنة.

مصدر للألياف والعناصر الغذائية

قشر الليمون غني بالألياف التي تدعم الهضم، وتنظم مستوى السكر في الدم، وتحافظ على صحة القلب. كما يوفر القليل من الكالسيوم، البوتاسيوم، والمغنيسيوم؛ ما يعزز التغذية العامة.

يدعم صحة الفم

يتميز قشر الليمون بخصائص مضادة للبكتيريا تساعد على تثبيط نمو البكتيريا الضارة في الفم؛ ما يعزز صحة اللثة ونظافة الأسنان.

يحمي القلب

المركبات النشطة بيولوجيًّا في القشر، مثل: الفلافونويدات والألياف، تسهم في خفض ضغط الدم والكوليسترول الضار، كما أظهرت دراسة على المراهقين المصابين بالسمنة.

يقلل خطر بعض أنواع السرطان

لا يُعد القشر علاجًا للسرطان، لكنه يحتوي على مضادات أكسدة تحمي الخلايا وتدعم نموها الصحي.

وتربط الدراسات بين زيادة استهلاك الحمضيات وقشورها وانخفاض خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان.

إضافة قشور الليمون إلى نظامك الغذائي طريقة بسيطة لتعزيز الصحة، فالفوائد تمتد من دعم القلب والهضم إلى تعزيز المناعة وحماية الخلايا.

