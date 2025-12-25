رحلات تتيح اكتشاف «الكنوز المخفية» في الإمارات

ممزوجةً بروح التحدي والإثارة وعبق التراث الذي تفوح به الصحراء الممتدة، تتواصل الرحلات البرية التي تنظمها «المغامرات العربية»، الشركة الرائدة في إدارة الوجهات السياحية وتنظيم الرحلات والسفاري، والتابعة لمجموعة الإمارات، مؤكدة رسوخ مكانتها كإحدى أبرز الشركات في المشهد السياحي الإماراتي والإقليمي، بما تقدمه من خدمات سياحية برية مميزة، وتجارب ثقافية فريدة تجمع بين أصالة التراث العربي ومتعة المغامرات الحديثة.

وتتيح شركة المغامرات العربية العديد من الأنشطة الترفيهية التي تهدف إلى دعم النشاط السياحي الصحراوي في الإمارات عامة ودبي خاصة، كما توفر فرصة الدخول للصحراء بكل أمان وثقة، مع طاقم محترف من المرشدين السياحيين، وخبرة ممتدة شكلتها آلاف التجارب السياحية.

وتحتفي حملة «أجمل شتاء في العالم» تحت شعار «شتاؤنا ريادة» بالتجارب السياحية الإماراتية الرائدة، ودورها المهم في تشجيع السياحة الداخلية، وتسلط الضوء على نماذج ناجحة لمشروعات شركات سياحية وطنية حققت إنجازات نوعية.

ومنذ تأسيسها، تواصل «المغامرات العربية» تطوير خياراتها الترفيهية، لتعزيز تجربة «التخييم الصحراوي الفاخر»، إذ قامت بتوسيع أماكن الإقامة وتطوير الخدمات في مخيمها الصحراوي ضمن محمية دبي الصحراوية، ويوفر المخيم أماكن إقامة في الخيام مع منصة خشبية وسط منطقة خضراء طبيعية، مع ركن مشترك لتناول الطعام وشرفة مراقبة وموقد نار للتجمعات في الوسط، ويوفر المخيم خيارات إقامة جديدة في نقطة مشاهدة قريبة أعلى الكثبان الرملية، حيث يمكن للضيوف التمتع بالخصوصية والهدوء، وبإطلالة بانورامية لمشاهد شروق وغروب الشمس، بالإضافة إلى خيارات الأطعمة والمشروبات كجزء من تجربة التخييم الصحراوية.

كما تقدم الشركة «سفاري المغامرات»، الذي يتيح للزوار اكتشاف «الكنوز المخفية» في الإمارات، ويتضمن خط سير الرحلة محطات توقف متنوعة للمقيمين والسياح، للاستمتاع بالمناظر الطبيعية الصحراوية وأشهر المعالم السياحية بالدولة في يوم واحد.

وفي إطار جهودها لتسهيل الوصول إلى أبرز معالم دبي، أطلقت «المغامرات العربية» منتج «أدفينتشر باس» الجديد، الذي يضم حزماً مرنة من ثلاث أو خمس تجارب، تتيح للزوار توفيراً يصل إلى 40% مقارنة بالأسعار العادية، ويشمل العرض 16 من أبرز التجارب في دبي، بما في ذلك رحلات السفاري الحائزة جوائز، وتجارب «أكوافنتشر»، إضافة إلى تجربة «القمة» الشهيرة في برج خليفة، أعلى مبنى في العالم.

وعلى الصعيد الإقليمي، أعلنت الشركة عن توسيع عملياتها لتشمل سلطنة عُمان، بهدف تلبية الطلب المتزايد من شركائها العالميين، وتوفير برامج سفر وفعاليات مصممة وفق أعلى المعايير العالية، مع إمكانية دمجها بزيارة دبي.

نموذج للاستدامة

تُعد «المغامرات العربية» نموذجاً للالتزام بالاستدامة، وحصدت العديد من الجوائز المرموقة التي تحتفي بجهودها، منها جائزة «ترافيل لايف بارتنر» تقديراً لتحقيقها أعلى المعايير العالمية في الخدمة والاستدامة، وحصلت الشركة أخيراً على ختم «السفر الآمن» من المجلس العالمي للسفر والسياحة (WTTC)، لتحقيقها أعلى معايير الصحة والسلامة، كما كانت الشركة الوحيدة في الشرق الأوسط التي نالت شهادة «سيمارز CEMARS» (نظام قياس الكربون والطاقة والحد من استخدامهما) منذ عام 2010، إضافة إلى جائزة دبي للسياحة المستدامة 2017 عن فئة «أفضل مخيم صحراوي».

كما حصدت أربع جوائز ضمن فئات: شركة إدارة الوجهات العالمية في دولة الإمارات 2025، وشركة إدارة الوجهات المتميزة في دبي 2025، وشركة السفاري الصحراوية المتقدمة في الإمارات 2025، وشركة تنظيم الجولات السياحية المتميزة في الإمارات 2025. وتواصل فِرَق العمل لدى الشركة تقديم تجارب وجولات جديدة للسوق الإماراتية.

