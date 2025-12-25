«خطوة إلى الأمام».. الهند تضع أثقل أقمارها الاصطناعية في مداره           

وضعت الهند أثقل قمر لها في مداره، أمس، الأمر الذي أشاد به رئيس الحكومة، ناريندرا مودي، واصفاً إياه بأنه «خطوة مهمة إلى الأمام» بقطاع الفضاء في الدولة الأكثر اكتظاظاً بالسكان في العالم.

وقالت المنظمة الهندية لأبحاث الفضاء، إنه تم إطلاق قمر الاتصالات AST SpaceMobile الذي يزن 6.1 أطنان، إلى مدار أرضي منخفض بوساطة صاروخ حمل «أثقل حمولة تم إطلاقها من الأراضي الهندية».

وقال مودي إن هذا النجاح «يُعزّز قدرة الهند على إطلاق الصواريخ الثقيلة، ودورنا المتنامي في السوق التجارية لهذا القطاع»، وذلك في وقت تطمح بلاده إلى القيام بأول رحلة فضائية مأهولة في عام 2027، وإرسال رائد فضاء إلى القمر بحلول 2040.

وفي بداية نوفمبر الماضي، أطلقت وكالة الفضاء الوطنية قمراً اصطناعياً آخر للاتصالات يزن 4.4 أطنان.

وطوّرت الهند قطاعها الفضائي بسرعة خلال العقد الأخير، محققة إنجازات تضاهي تلك التي حققتها أعظم القوى في العالم بتكاليف أقل بكثير.