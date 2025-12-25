2025«دبي الدولي للكتابة» يطوي العام بحصاد وفير

واصل برنامج دبي الدولي للكتابة، إحدى مبادرات مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، رفد الساحة المعرفية ودعم المواهب والإبداع خلال عام 2025، محققاً مجموعة من الإنجازات شملت توسع نطاق المستفيدين من برامجه ومبادراته داخل دولة الإمارات وخارجها.

وتجاوز إجمالي عدد المستفيدين من البرنامج 102 ألف مشارك حول العالم خلال عام 2025، من بينهم 85 ألفاً داخل دولة الإمارات من فئة الشباب بين 10 و35 عاماً، كما امتد تأثيره إلى الأردن ومصر وأستراليا وكندا وألمانيا.

وفي ألمانيا بلغ عدد المستفيدين 2500 شاب من الموهوبين في الكتابة، تزامناً مع مشاركة البرنامج في معرض فرانكفورت الدولي للكتاب، حيث نظم عدداً من الورش والجلسات التفاعلية.

واستقبل البرنامج خلال عام 2025 أكثر من 800 طلب انتساب، وجرى قبول 85 متدرباً، كما نُفّذت خمس ورش تدريبية نتج عنها إصدار ستة كتب جديدة لمؤلفين شباب.

وأكد المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، جمال بن حويرب، أن «برنامج دبي الدولي للكتابة يُعدّ تجسيداً لرؤية دولة الإمارات في صناعة المعرفة، وتمكين شبابنا العربي من التعبير عن طاقاتهم الإبداعية، وصقل مهاراتهم الأدبية، ومنحهم الفرصة للوصول إلى العالمية، من خلال منصة رائدة في العالم العربي، تجمع بين التدريب الاحترافي، والإنتاج المعرفي، والانفتاح العالمي، وتُعزّز مكانة دبي مركزاً عالمياً لصناعة العلم والمعرفة»، وأضاف: «تعكس النجاحات المتميزة التي حققها البرنامج على امتداد مسيرته عموماً وخلال 2025 خصوصاً، إيماننا الراسخ والتزامنا المستمر في المؤسسة بدعم المواهب الشابة، وتعزيز الحراك الفكري، وتوسيع حضور الأدب العربي في المحافل الدولية»، موضحاً أن البرنامج سيواصل التوسع في مسيرته الداعمة للإبداع العربي والمبدعين في مختلف المجالات الأدبية.

وفي إطار نشر المعرفة، وزّع البرنامج أكثر من 60 ألف كتاب ضمن مبادرة «عائلتي تقرأ» التي تنوعت بين كتب العائلة والروايات وأدب الطفل، وكتب القيادة والتنمية الذاتية والنقد.

كما عزّز البرنامج حضوره المجتمعي والمعرفي عبر مبادرة «استراحة معرفة» التي قدّمت أكثر من 300 جلسة حوارية وفعالية تفاعلية حضرها 15 ألف مشارك، بمشاركة نخبة من أكثر من 80 كاتباً ومدرباً، وواصلت الاستراحة نشاطها الأسبوعي في الإمارات وعدد من الدول العربية.

إثراء الإبداع

يعود إطلاق برنامج دبي الدولي للكتابة إلى عام 2013، بهدف دعم المؤلفين الإماراتيين والعرب وإثراء الحركة الفكرية والأدبية، من خلال أربع فئات رئيسة، تشمل الكتابة الإبداعية وتبادل الكتّاب، ومسابقة «قصتي» والترجمة، إلى جانب مبادرات معرفية مستمرة.

