مشوار «شاعر المليون» يتواصل مع 24 مبدعاً

على مسرح شاطئ الراحة في أبوظبي بدأت، أول من أمس، منافسات أولى أمسيات مرحلة الـ24 من برنامج «شاعر المليون» في موسمه الـ12، الذي تُنتجه هيئة أبوظبي للتراث تحت شعار «قصيدنا واحد».

ويأتي ذلك بعد اكتمال عقد المتأهلين من المرحلة السابقة التي جرت منافساتها في ثماني حلقات، خلال الشهرين الماضيين، وانتهت بحصول 24 شاعراً على فرصة إكمال مشوار المسابقة عبر مراحلها المتبقية.

وأعلنت لجنة التحكيم تأهّل الشاعرين عبدالله محمد العجمي (الكويت)، وعبدالمجيد صقر العزة السبيعي (السعودية) إلى المرحلة التالية، بنتيجة 49 درجة من 50 للعجمي، و48 درجة للسبيعي.

وأعلنت لجنة التحكيم إضافة معيار جديد للمنافسة في مرحلة الـ«24»، إذ أشار عضو لجنة التحكيم الدكتور سلطان العميمي إلى أنه سيكون مطلوباً (في كل حلقة من هذه المرحلة) من كل شاعر كتابة ثلاثة أبيات مجاراة لواحد من شاعرين يتم تحديدهما، لتتم المجاراة على الوزن والقافية والموضوع ذاتها لقصائد تُحدّدها اللجنة، وذلك خلال النصف الثاني من الحلقة.

وتخلل فعاليات الحلقة عرض لوحة استعراضية من الفنون الشعبية الإماراتية قدّمتها فرقة أبوظبي للفنون الشعبية، وروتْ قصة من واقع حياة البحر بتناغم صوتي للمؤدين في فن «الآهلة» الذي يعتمد بالدرجة الأولى على قوة حناجر المؤدين، ومخزونهم الشعري النبطي الأصيل، بعيداً عن أي أدوات إيقاعية أو لحنية.

. عبدالله العجمي وعبدالمجيد السبيعي تأهلا إلى المرحلة التالية من البرنامج.