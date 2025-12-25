«سر الفريج الأزرق» تحظى بتفاعل محبي المسرح

قدّم مسرح دبي الوطني، في الليلة الثالثة من ليالي مهرجان الإمارات لمسرح الطفل، في دورته الـ19، مسرحية «سر الفريج الأزرق» من تأليف عبدالله المهيري، وإخراج حمد الحمادي، وتدور حكاية المسرحية في أحد الأحياء التي تتميز بطابعها التراثي والقديم، ويعيش الناس بألفةٍ في أجواء يسودها التلاحم والتعاون، غير أن أطماع الأشرار لا تتوقف، فتقوم إحدى الساحرات بالعبث بذلك الهدوء وتلك السكينة التي كانت تلف المكان، من خلال خطط ودسائس.

نجح العرض في إيصال رسائله إلى المتلقي الصغير، من حيث أهمية أن يتفق الجميع على رأي واحد، وأن القوة تكمن في اتحاد الأهالي في مواجهة أي شرور قد تعترض مجتمعاتهم، كما ركز العرض على أن القوى الشريرة مصيرها إلى زوال.

استعان حمد الحمادي في «سر الفريج الأزرق» بالتقنية في معالجته الإخراجية، إذ استخدم شاشة عرض كخلفية بديلة للديكور، من أجل عرض الصور والفيديوهات والمؤثرات البصرية، ما أوجد أجواء تفاعَل معها الأطفال وأحبوها بما حوته من ألوان وتحولات كثيرة، كما أسهمت الشاشة في عملية استبدال المناظر المسرحية بخفة وسلاسة، من دون اللجوء إلى الإظلام لتغيير الديكور بين المشاهد.