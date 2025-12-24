حظر مشروبات الطاقة لمن هم دون 18 عاماً في الكويت

أصدر وزير الصحة الكويتي، أحمد العوضي، قراراً بحظر تداول مشروبات الطاقة على من تقل أعمارهم عن 18 عاماً، مع حظر بيعها في المؤسسات التعليمية والجهات الحكومية والمطاعم.

وقال العوضي، في بيان نشرته وسائل إعلام كويتية، اليوم، إن القرار هدفه حماية الصحة العامة وضبط التداول، والبيع، والحد من وصول مشروبات الطاقة، إلى الفئات الأكثر تأثراً صحياً.

كما حظر القرار استهلاك الفرد أكثر من عبوتين من هذه المشروبات يومياً، على ألا يتعدى محتوى العبوة الواحدة (80 مليغرام كافيين/ 250 مل).

وألزم القرار المنتجين والمستوردين بوضع تحذيرات صحية بارزة وواضحة على العبوة، إضافة إلى حظر الإعلانات التجارية والرعايات المرتبطة بمشروبات الطاقة.

إلى جانب منع بيع وتداول مشروبات الطاقة في المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة والأهلية بجميع مراحلها، ومثلها المعاهد والجامعات.

ولن يكون متاحاً بيع وتداول مشروبات الطاقة في المؤسسات والجهات الحكومية بموجب القرار، فضلاً عن المطاعم والمقاهي والبقالات وعربات الأطعمة، وأجهزة الخدمة الذاتية ومنصات الطلبات الخارجية والتوصيل.

بينما سمح القرار ببيع مشروبات الطاقة في الجمعيات التعاونية والأسواق الموازية فقط، على أن يتم البيع في الأماكن المخصصة تحت رقابة مشددة من الجهات المعنية بالدولة، مع الالتزام بضوابط العمر والكمية.