سلطات مكافحة الاحتكار في إيطاليا تفرض إجراءات مؤقتة على "ميتا" بسبب "واتساب"

أعلنت هيئة حماية المنافسة ومنع الاحتكار في إيطاليا، اليوم، أنها تجري تحقيقاً مع شركة ميتا بلاتفورمز، المالكة لمنصتي فيسبوك وواتساب، بشأن "احتمال إساءة استخدام وضعها المهيمن" نتيجة دمج خدمة محادثة الذكاء الاصطناعي الخاصة بها في واتساب.

وأوضحت الهيئة أن خدمة ميتا للذكاء الاصطناعي تحظى بـ"أهمية أكبر" على واتساب مقارنة بالخدمات المنافسة.

وأعلنت الهيئة أنها فرضت إجراءات مؤقتة على ميتا وشركاتها التابعة في أيرلندا وإيطاليا لمنعها من استبعاد تطبيقات الدردشة الأخرى التي تعمل بالذكاء الاصطناعي من واتساب.

وأفادت الهيئة بأن سلوك ميتا "يبدو أنه يشكل إساءة استخدام، إذ قد يحد من الإنتاج أو الوصول إلى السوق أو التطورات التقنية في سوق خدمات تطبيقات الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، مما يضر بالمستهلكين".

وأضافت الهيئة أنها تتخذ هذا الإجراء في حين أن التحقيق جارٍ، لأن سلوك ميتا قد يلحق ضرراً لا يُمكن إصلاحه بالمنافسة في السوق المتأثرة. وأضافت أنها تُنسق مع المفوضية الأوروبية لمعالجة هذه المسألة.

ولذلك، أمرت الهيئة شركة ميتا "بتعليق شروط حلول واتساب للأعمال فوراً للحفاظ على إمكانية وصول منافسي ميتا للذكاء الاصطناعي إلى منصة واتساب".

من ناحيته، نفى متحدث باسم ميتا هذه الادعاءات، مصرحا لوكالة الأنباء الإيطالية "أنسا" بأن القرار لا أساس له من الصحة وأن ميتا ستطعن على مطالب هيئة المنافسة.