مفاجآت القرية العالمية في الأيام الأخيرة من 2025.. الفرح في كل زاوية

تستقبل القرية العالمية ضيوفها في الأيام الأخيرة من 2025 كوجهة مثالية للاستمتاع بأجمل أجواء الطقس وتوديع عام حافل باللحظات المميزة. وتجمع الوجهة، التي تعد أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة، ألوان العالم وثقافاته في مساحة واحدة تنبض بالحياة، حيث تلتقي النكهات العالمية مع العروض الترفيهية، وسط تجارب لا تنسى مع الأصدقاء والعائلة... وإليكم دليلاً لأبرز خمس تجارب لابد من عيشها في القرية العالمية قبل إسدال الستار على 2025، ليكون ختام سنة مليئة بالفرح والدهشة وروح عالم أكثر روعة.

7 توقيتات

تستعد القرية العالمية لاستقبال عام 2026 في 31 الجاري عبر فعالية «سبعة احتفالات برأس السنة في ليلة واحدة»، التي تعد من أبرز محطات الموسم، وتقدم للضيوف تجربة احتفالية تتزامن مع سبع عمليات عد تنازلي تواكب توقيت سبع دول مختلفة، وتترافق مع عروض للألعاب النارية واستعراضات لطائرات الدرون.

وتمنح الأمسية ضيوف القرية العالمية فرصة الاستمتاع بأجواء موسيقية نابضة مع عرض دي جي حي على المسرح الرئيسي، إلى جانب استكشاف تجارب الوجهة المتنوعة، لتكون بداية العام الجديد لحظة لا تنسى تجمع الفرح والروعة في مكان واحد.

بابا نويل ورفاقه

تدعو القرية العالمية العائلات لاغتنام الفرصة الأخيرة قبل نهاية موسم الأعياد للقاء بابا نويل وأقزامه متعددي الثقافات، والتقاط أجمل الصور التذكارية برفقة الصغار وسط أجواء احتفالية دافئة. وينشر بابا نويل وفرق الأقزام روح البهجة في ممشى الاحتفالات ومختلف أرجاء الوجهة، ليحملوا الفرح والمرح إلى كل زاوية.

وتتواصل هذه التجارب حتى 30 الجاري، حيث يستمتع الضيوف بعروض جوالة مميزة، ولقاءات تفاعلية مباشرة، وفرص متعددة لالتقاط الصور، لتتحول الزيارة إلى لحظات مليئة بالضحكات وذكريات لا تنسى لجميع أفراد العائلة، انسجاماً مع أجواء موسم الأعياد في القرية العالمية.

واقع معزز

تمنح القرية العالمية ضيوفها فرصة خوض تجربة غامرة من خلال عالم وندرفيرس، وهي تجربة واقع معزز تفاعلية يمكن استكشافها عبر الهاتف داخل أرجاء الوجهة. ويأخذ هذا العالم المبتكر الضيوف في رحلة مشوقة ضمن إطار ترفيهي قائم على الألعاب، حيث تنفتح أمامهم أربعة عوالم مترابطة تزخر بالمغامرة والاكتشاف.

ويخوض المشاركون تحديات متنوعة، ويحلون الألغاز، ويعثرون على بوابات سرية، ويجمعون المكافآت على طول الرحلة، مع إتاحة فرصة الفوز بالجائزة الكبرى بقيمة 30 ألف درهم.

جميع ألعاب كرنفال

تتيح القرية العالمية التخطيط ليوم مليء بالمرح مع الأصدقاء ضمن كرنفال، من خلال باقة موسم الأعياد الحصرية المتاحة حتى الرابع من يناير المقبل. وتمكن هذه الباقة الضيوف من الاستمتاع غير المحدود بجميع جولات كرنفال مقابل 99 درهماً، لتقدم تجربة ترفيهية متكاملة لعشاق المغامرة والمرح.

من المعاطف إلى الشوكولاتة الساخنة

يكتشف ضيوف القرية العالمية تشكيلة من الأزياء الشتوية والقطع الفريدة الجاهزة للموسم في جناح باكستان وجناح أفغانستان، إذ تتوافر معاطف وسترات أنيقة تجمع بين الدفء والطابع العصري، لتكون خياراً لأيام الشتاء اللطيفة.

ويكتمل ختام الزيارة بالتوقف عند نودا في جناح مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية أو ميني ترولي في جناح 971 من المجتمع للاستمتاع بكوب دافئ من الشوكولاتة الساخنة، في أجواء مريحة تضفي لمسة من الدفء والسكينة، تحول نهاية الجولة إلى لحظة شتوية هادئة تليق بتجربة القرية العالمية.