تعرف إلى الوقت المثالي لتناول الرمان

-يُعدّ الرمان فاكهةً ذات مذاق حلو وقوامٍ مقرمش، وغنيةً بمضادات الأكسدة، مما يجعلها خيارًا لذيذًا لتعزيز الصحة.

ويمكن تناول بذوره في أي وقت من اليوم، مع ضرورة تجنّب القشرة والجذر والساق، لأنها قد تسبب آثارًا جانبية خطيرة.

1. لصحة الأمعاء: في الصباح

ووفقاً لموقع «فيري ويل هيلث»، الرمان غني بالألياف، التي تدعم صحة الأمعاء، والتي تعزز الهضم، وتقلل من خطر الإمساك.

وقد يعمل عصير الرمان كأنه مادة حيوية، مما يعزز نمو البكتيريا النافعة في الأمعاء. للحصول على أقصى فائدة لصحة الأمعاء من الرمان، يُنصح بتناول حبة واحدة في الصباح لدعم الهضم الصحي طوال اليوم.

2. للتحكم في مستوى السكر بالدم: في الصباح

قد تساعد مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان على تنظيم مستوى السكر في الدم عن طريق تحسين حساسية الإنسولين.

ووُجد أن تناول الرمان يُخفض مستويات الإنسولين وسكر الدم، كما يُساعد الجسم على الاستجابة للإنسولين بشكل أكثر فاعلية.

وتناول الرمان صباحاً قد يُساعد في تنظيم سكر الدم طوال اليوم.

3. لصحة القلب: مساءً

يحتوي الرمان على مركبات نباتية قد تُخفض ضغط الدم، وتُحسّن صحة القلب.

وتُشير الأبحاث إلى أن الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم، والذين يشربون عصير الرمان يومياً يشهدون انخفاضاً في قراءات ضغط الدم لديهم.

يُوفر الرمان أيضاً البوليفينولات، وهي نوع من مضادات الأكسدة التي تُريح الأوعية الدموية وتُقلل الالتهاب.

ويعد تناول الأطعمة المضادة للالتهابات قد يُحسّن جودة النوم، فأثناء النوم يُرمم الجسم نفسه ويُقلل الالتهاب، ولدعم النوم والشفاء الليلي، يُنصح بتناول الرمان مساءً.

4. لدعم المناعة: صباحاً

يحتوي الرمان على مركبات ذات تأثيرات مضادة للفيروسات والبكتيريا، فشرب عصير الرمان عند الإصابة بفيروس «كورونا» قد يُحسّن الأعراض، ويُقصر مدة المرض.

وأظهرت إحدى الدراسات أن استخدام غسول الفم الذي يحتوي على خلاصة الرمان قد يقلل من البكتيريا الضارة في الفم، ويساعد على الوقاية من التهاب اللثة.

ويُنصح بتناول عصير الرمان أو مكملات الرمان في الصباح لدعم صحة جهاز المناعة.

5. للتعافي بعد التمرين

قد يُخفف تناول عصير الرمان من آلام العضلات بعد التمرين، كما قد يُحسّن القدرة على التحمل خلال التمارين الطويلة.

فالرمان غني بالبوليفينولات، التي قد تُوسّع الأوعية الدموية وتُخفّض ضغط الدم، مما يُتيح تدفق مزيد من الدم الغني بالأكسجين إلى العضلات أثناء التمرين.

للاستفادة من الرمان بوصفه مكملاً غذائياً للتعافي، يُنصح بتناول عصير الرمان قبل ممارسة التمارين لمدة طويلة.

وقد أظهرت الأبحاث تحسين القدرة على التحمل لدى الرياضيين الذين تناولوا كوباً واحداً يومياً.

6. لتجنب التفاعلات الدوائية: في المساء

قد تتفاعل ثمار الرمان وبذوره وعصيره مع بعض المكملات الغذائية والأدوية.

وقد يؤدي تناول الرمان مع أدوية الكولسترول إلى مضاعفات خطيرة تُسمى انحلال الربيدات، التي تُسبب تلفاً في الكلى.

ونصحت دراسة طبية بتجنب تناول الرمان مع أنواع الأدوية التالية:

- أدوية الكولسترول (الستاتينات)

- أدوية ضغط الدم (خافضات ضغط الدم)

- أدوية القلب (مضادات اضطراب النظم)

- أدوية سيولة الدم (مضادات التخثر)

7. لصحة الدماغ: في المساء

قد تحمي مضادات الأكسدة الموجودة في الرمان خلايا الدماغ من التلف.

ويحتوي الرمان على اليوروليثين أ، وهو مركب يُعزز صحة الدماغ، وقد يُقلل من خطر الإصابة بالخرف ومرض ألزهايمر.

كما قد يُساعد هذا المركب الجسم على التخلص من الخلايا التالفة، مما يُفسح المجال لخلايا جديدة سليمة لتحل محلها.

أثناء النوم، يُعيد دماغك تنظيم نفسه، ويتخلص من الفضلات، لذلك فإن تناول الرمان مساءً يدعم هذه العملية.