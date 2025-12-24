مهرجان أم الإمارات: انتظروا عروضاً استثنائية في ليلة رأس السنة

يواصل مهرجان أم الإمارات استقبال الزوّار على كورنيش أبوظبي مع برنامج متكامل يجمع بين الحفلات الموسيقية الحيّة، وتجارب الطعام العالمية، والعروض الترفيهية اليومية، والاحتفالات بليلة رأس السنة.

ويقدّم المهرجان باقة من الحفلات الموسيقية التي تضم نخبة من الفنانين، إذ يقدم كل من رشا رزق (26 الجاري)، والأخرس (27 الجاري)، وبلال ديركي (28 الجاري)، ونويل خرمان (30 الجاري) عروضاً مباشرة تحتفي بتنوّع الأنماط الموسيقية، وتخاطب مختلف الأذواق.

وسيشهد المهرجان ليلة رأس السنة احتفالاً خاصاً يحييه الفنان رامي صبري، ويسبق الحفل عرض موسيقي يقدّمه الدي جي العالمي كيزا، من الساعة 8:30 حتى 10:30 مساءً، قبل أن تضيء سماء الكورنيش عروض الألعاب النارية عند منتصف الليل، إلى جانب عرض درون استثنائي يضيف أجواء احتفالية مبهرة لهذه الليلة المنتظرة.

ويُختتم المهرجان، في الرابع من يناير المقبل، بزيارة من نجمة اليوتيوب العالمية لايك ناستيا، التي ستقدّم عرضاً وجلسة لقاء وترحيب، لتكون مسك ختام موسم حافل بالفعاليات العائلية.

وإلى جانب البرنامج الفني، يقدّم مهرجان أم الإمارات مجموعة مختارة من تجارب الطعام الأكثر رواجاً عالمياً، تضم علامات تشارك للمرة الأولى في الإمارات، من الحلويات الشهيرة إلى المأكولات الشعبية المفضلة، وتشمل القائمة مطاعم وحلويات عالمية مستوحاة من نيويورك، ولندن، وأستراليا، وتركيا، إلى جانب مفاهيم مبتكرة تلبي مختلف الأذواق، ما يجعل المهرجان وجهة متكاملة لعشاق الطعام.

كما يمكن للزوّار الاستمتاع بمجموعة من المعالم الترفيهية في أرجاء المهرجان، من بينها بيغ باونس أرابيا، أكبر مدينة ألعاب هوائية في العالم، وتجارب الألعاب الغامرة، ومناطق الأركيد والبولينغ، ومتحف «خارج هذا العالم»، إضافة إلى عروض الدرون اليومية التي تضفي أجواء احتفالية على كورنيش أبوظبي.