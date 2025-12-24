دبي جاهزة لاستقبال 2026 بإبهار وفرح.. من جميرا إلى حتا

تضم برامج ليلة رأس السنة في دبي فعاليات متنوعة تناسب جميع الأذواق من الاحتفالات المطلة على الواجهات المائية، مروراً بالحفلات الموسيقية التي يحييها نجوم، إلى الألعاب النارية وسط الجبال، وعروض طائرات الدرون المتطورة.

وتحتفظ دبي بمكانتها بين أفضل الوجهات في العالم لاستقبال العام الجديد، بفضل الطقس المثالي، والضيافة عالمية المستوى، والأجواء النابضة بالحيوية والزاخرة بالأنشطة المميزة ضمن إطار مهرجان دبي للتسوق الذي سيحتفل بليلة رأس السنة، وسط فعاليات مليئة بالفرح في مختلف أرجاء الإمارة.

وسيتيح المهرجان لسكان دبي وزوارها استقبال 2026 في أجواء شتوية، وستتوهّج سماء المدينة بعروض الألعاب النارية الخاصة بالمهرجان عند منتصف الليل، في ثلاثة مواقع رئيسة: سوق السيف، وبلوواترز، وشاطئ جميرا بيتش ريزيدنس، وحتّا، وستحوّل هذه العروض الأحياء التاريخية، والسواحل المضيئة، والمناظر الجبلية إلى احتفال متكامل يستقبل العام الجديد بإشراق وفرح.

ويستضيف فستيفال باي في دبي فستيفال سيتي مول واحداً من أبرز احتفالات رأس السنة، إذ ستقدم فعاليات ليالي &e مهرجان دبي للتسوق حفلاً يجمع بين بدر الشعيبي وفرقة ديسكو مصر، ويقدم بدر الشعيبي، الظاهرة الكويتية في عالم البوب والمعروف بأغانٍ مثل «أنا وياك»، و«مجنونة»، و«غمزة»، توليفة من البوب العربي والـ«آر آند بي»، مع حضور حيوي على الواجهة البحرية، كما ستوجد فرقة ديسكو مصر، التي تجمع بين ثلاثة منسقي موسيقى بارعين في مزج الأنماط الموسيقية المختلفة، وتقديم الروائع العربية الكلاسيكية بلمسات إلكترونية عصرية.

وتتضمن الأمسية برنامجاً ترفيهياً زاخراً في فستيفال باي، يشمل عروضاً حية متجولة على مسارح مؤقتة، وعروضاً عائلية مليئة بالشخصيات المحبوبة على طول الممشى، وألعاباً تفاعلية وأنشطة حيوية، وقرية طعام تضم مطاعم مؤقتة، وشاحنات طعام، وأكشاكاً موسمية، علاوة على عروض ضوئية مع لوحات فنية من النوافير والليزر تضيء الوجهة.

وسيقدم منتجع أتلانتس النخلة واحدة من أفضل تجارب رأس السنة في دبي لهذا العام، إذ يستضيف حفل عشاء فاخر في الهواء الطلق، تتصدر فعالياته فرقة مارون فايف العالمية، الحائزة جائزة غرامي، وتجسّد الاحتفالية على الواجهة المائية أجواء الفخامة في دبي، وتوفر فرصة استثنائية لا تتكرر سوى مرة واحدة كل عام للاستمتاع بتجربة متكاملة، تجمع بين الموسيقى العالمية والمأكولات الفاخرة، وعرض الألعاب النارية المذهل الذي ينير جزيرة النخلة عند منتصف الليل.

وتشتمل مشاركة حتّا في فعاليات مهرجان دبي للتسوق على عرضٍ آسر للألعاب النارية في جبال الحجر عند منتصف الليل، ويحظى الزوار بفرصة الاستمتاع بتجارب مهرجان دبي للتسوق في حتّا وادي هب خلال النهار، والمشاركة في تجربة العد التنازلي الغامرة وسط الطبيعة خلال الليل.

تجربة بصرية مذهلة

سيحظى زوار دبي بفرصة مشاهدة عرض طائرات الدرون من مهرجان التسوق، قبل بدء العد التنازلي لبداية العام الجديد، وهو أكبر عرض جوي قصصي في المنطقة، ينظم في جزيرة بلوواترز وذا بيتش جميرا بيتش ريزيدنس مرتين يومياً.

ويتميز عرض العام الجاري بطائرات أكثر لمعاناً وسرعة، وتشكيلات أكثر مرونة وحيوية، مع وجود طائرات مزودة بالتأثيرات النارية، ما يوفر للمشاهدين تجربة بصرية مذهلة.

. فستيفال باي سيجمع بين الفنان بدر الشعيبي وفرقة ديسكو مصر.

. فرقة مارون فايف العالمية ستحيي حفلاً في منتجع أتلانتس النخلة.