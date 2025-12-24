«مواليد» حديقة العين في 2025.. غزلان وظباء وقائمة أخرى  

شهدت حديقة الحيوانات في العين، خلال الفترة من يناير الماضي حتى ديسمبر الجاري، ولادة قرابة 390 حيواناً، تشكل 65% منها أنواعاً مهددة بالانقراض، في مؤشر يعكس نجاح برامج التكاثر وجهود الحديقة في صون الحياة البرية والحفاظ على التنوع الحيوي، وضمت قائمة المواليد: المها أبوعدس، وغزال الداما، وغزال دوركاس الإفريقي، والسلحفاة الإفريقية، والخروف البربري، والغزال العربي، وغزال الريم، والطهر العربي، إضافة إلى المها العربي، ومها البيساء، وظبي الإمبالا، وغزال الداما التشادي، والسلحفاة الإغريقية، وفرس النهر، وغزال المهر، وظبي النيل، والمها أبوحراب، وغزال سبيكس.

وتبذل فِرَق الرعاية في الحديقة جهوداً متواصلة لتوفير الظروف البيئية الملائمة لهذه الأنواع، من خلال تقديم برامج تغذية متوازنة، ومتابعة صحية دقيقة، وتطبيق أحدث الممارسات العلمية لضمان سلامة الأمهات وصغارها، كما سجلت الحديقة خلال 2025 بيانات 18 نوعاً من مختلف الفصائل، عبر برنامج «زيمِس» العالمي المتخصص في توثيق وإدارة بيانات الحيوانات في حدائق الحيوان الدولية.