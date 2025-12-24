تجارب حافلة بالبهجة في «ياس»

تستضيف جزيرة ياس موسم شتاء حافلاً بالعروض الموسمية والفعاليات الخاصة، بالتزامن مع عودة عدد من الفعاليات السنوية المميزة، حيث تستقبل عالم فيراري موسم الشتاء بتجارب احتفالية متجددة، لتتحول المدينة إلى مساحة ترفيهية مفعمة بالطاقة ضمن احتفالات مهرجان الشتاء التي تمتد على مدار خمسة أسابيع.

ويمكن للعائلات المشاركة في مغامرة «أمنيات جيو الشتوية»، وهي تجربة تقودها شخصيات المدينة «بيلا» و«جاك» و«جيو» عبر المناطق المختلفة في عالم فيراري، والتي أُعيد تصورها بروح موسمية خاصة، لتقدم برنامجاً يومياً حافلاً بالمفاجآت، ولقاءات الشخصيات، وجلسات سرد القصص، وتحولت عالم وارنر براذرز أبوظبي إلى أرض العجائب التشوية حتى 11 يناير المقبل، في احتفالية موسمية تمتد على مدار أسابيع، لتُجسّد أبرز الفعاليات الشتوية على مستوى الإمارات.

وتتجلى ملامح الموسم في الديكورات، والألحان الاحتفالية، وحضور أكثر من 60 شخصية محبوبة تتجول في مختلف المناطق، لتمنح كل ركن طابعاً قصصياً متجدداً ضمن رحلة شتوية متكاملة.

وتعود احتفالية «عجائب البحر» إلى «سي وورلد جزيرة ياس»، حتى 11 يناير المقبل، لتضفي على المدينة الترفيهية للأحياء البحرية أجواء موسمية تنبض بالبهجة.

علاوة على الفعاليات الاحتفالية في ياس مارينا، وياس مول، ووجهات الضيافة والفنادق في ياس.