باري مانيلو يعلن إصابته بسرطان الرئة

أعلن المغني وكاتب الأغاني الأميركي، باري مانيلو، أول من أمس، أنه تم تشخيص إصابته بسرطان الرئة، مشيراً إلى أنه سيخضع لعلاج جراحي، وقال مانيلو (82 عاماً)، الفائز بجائزة غرامي، في منشور على «إنستغرام»، إن التصوير بالرنين المغناطيسي الذي أُجري له بعد معاناته طويلاً من التهاب الشعب الهوائية، كشف بقعة سرطانية على رئته اليسرى تجب إزالتها، وعزا كشف إصابته مبكراً إلى «الحظ» وكفاءة الطبيب المعالج، وأوضح مانيلو أنه سيخضع لجراحة لإزالة البقعة السرطانية، ما أدى إلى إلغاء عروض مقررة، وتابع: «الأطباء لا يعتقدون أن المرض تفشّى، وأخضع لاختبارات لتأكيد تشخيصهم.. ولن يكون هناك علاج كيميائي، لا علاج إشعاعي، فقط حساء دجاج».