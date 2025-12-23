توقيف رجل بتهمة قتل امرأة.. امتُدح سابقاً لمحاولته إنقاذها من حريق

وجهت تهمة القتل لرجل من نيوجيرسي، كان قد صرّح في البداية للسلطات بأنه دخل منزلاً يحترق لإنقاذ جارته المسنّة.

وذكر ابنه، في تصريحٍ لقناة ABC 7 آنذاك، أن والده أهلي كان يُنزه كلبه صباحاً عندما لاحظ الحريق، وأنه هرع إلى المنزل وحاول إخراج العجوز كرانويل، لكن النيران دفعته للخلف. وأُصيب الرجل بحروق بالغة، وتلقّى العلاج في مركز بمركز كوبرمان بارناباس الطبي في ليفينغستون.

وفي غضون ذلك، عُثر على جثة كرانويل في غرفة نوم بالطابق الثاني بعد إخماد الحريق بنحو 20 دقيقة.

وأفاد مكتب المدعي العام لمقاطعة يونيون، في بيانٍ صدر مؤخراً، أن التحقيق اللاحق خلص إلى أن وفاتها كانت جريمة قتل، وأن الحريق كان مُفتعلاً.

ووُجّهت إلى أهلي تهمة القتل العمد من الدرجة الأولى، والقتل الجنائي من الدرجة الأولى، والحرق العمد المشدد من الدرجة الثانية، والسطو من الدرجة الأولى. ولا يزال رهن الاحتجاز في سجن مقاطعة ميدلسكس بانتظار مثوله أمام المحكمة.

وأبلغ عدد من الجيران في فان وود، الواقعة على بُعد حوالي 24 كيلومتراً جنوب غرب نيوارك، قناة ABC 7 أنهم شعروا بصدمة كبيرة عندما علموا بنبأ اعتقال أهلي.

وقال زوجان للقناة: «يبدو أنه رجلٌ طيب. كان يُعرف بـ(عمدة الشارع) لأنه كان متعاوناً للغاية، ويهتم بشؤون الكثير من سكان الحي».

ولم تُفصح السلطات عن دوافع الحريق. وطلب مكتب المدعي العام من أي شخص ربما يكون قد تحدث مع أهلي بشأن الحادثة التواصل مع فريق مكافحة جرائم القتل التابع له.