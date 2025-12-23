شاب يتعمد الأذية بشكل غريب.. وسائقة متضررة: لا ينبغي أن يفلت من العقاب

وُجهت تهمة إلى شاب على خلفية التسبب بأضرار وأذية بعد وضع صخور عمداً على طريق سريع في كواليكوم بيتش، ما أدى إلى إلحاق أضرار بخمس مركبات.

وفي مايو الماضي، استُدعيت شرطة الخيالة الملكية الكندية في أوشنسيد إلى موقعين منفصلين لحادثتين منفصلتين، حيث وُضعت صخور عمداً على طريق إنلاند آيلاند السريع بين جسر نهر ليتل كواليكوم وطريق كوركان.

وتضررت خمس سيارات جراء اصطدامها بالصخور، ولم يُصب أي من ركابها بأذى.

ووُجهت إلى شاب يبلغ من العمر 19 عاماً من كواليكوم بيتش تهمة واحدة تتعلق بإتلاف ممتلكات بقيمة تزيد على 5000 دولار. ومن المقرر مثوله أمام المحكمة في 20 يناير 2026.

وكانت ليزا هولم من الذين تضررت سياراتهم جراء الصخور، وتحدثت سابقاً مع قناة CHEK News، موضحةً حجم الأضرار التي لحقت بسيارتها، بالإضافة إلى التأخير في تلقي رد من شركة التأمين.

وأضافت هولم إن سماعها خبر توجيه الاتهام لأحد المتسببين في الحادث قد طمأنها. وتابعت: «لا ينبغي أن يفلتوا من العقاب على ما فعلوه، لذا أنا سعيدة لسماع ذلك». وأوضحت أنها تعرضت لحوادث سير عدة، وأنها لا تزال تعاني من آلام الظهر نتيجة لذلك. كما ذكرت أنها رغم اضطرارها للسفر في المنطقة بشكل متكرر، إلا أنها تسلك طرقاً أطول لتجنب القيادة على طريق إنلاند آيلاند السريع.