شركة طيران تُلزم أصحاب الوزن الزائد بشراء مقعد ثانٍ

عدلت خطوط «ساوث ويست» الجوية سياستها الخاصة بالمسافرين أصحاب الوزن الزائد، في خطوة أثارت موجة واسعة من الجدل.

وقالت التعديلات المقرر تطبيقها اعتباراً من 27 يناير المقبل، إن على المسافرين أصحاب الوزن الزائد الذين يشغلون أكثر من مقعد شراء تذكرة إضافية مسبقاً وتكون قيمتها غير قابلة للاسترداد، إلا في حالات محددة.

ودعت الشركة عملاءها، بموجب القواعد الجديدة، إلى حجز المقعدين منذ اللحظة الأولى لإتمام الحجز، ما يعني تحمّل تكلفة مضاعفة قبل السفر. وأوضحت أن إمكانية الاسترداد ستظل قائمة فقط إذا أقلعت الطائرة وبها مقعد شاغر واحد على الأقل، بشرط أن يكون المقعدان من الفئة السعرية نفسها، وهي شروط اعتبرها منتقدون شديدة التعقيد وصعبة التحقق عمليًا.

القرار قوبل برفض حاد من الجمعية الوطنية لتعزيز تقبّل البدناء، التي وصفت التعديلات بأنها «كارثية» على فئة تعاني أصلًا من ضغوط نفسية واجتماعية مرتبطة بالسفر الجوي.

ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن المديرة التنفيذية للجمعية، تايغريس أوزبورن، قولها إن هذه السياسة لا تفرض عبئًا ماليًا إضافيًا فحسب، بل تعمّق الشعور بالإقصاء والخوف من التعرض للمضايقات داخل المطارات والطائرات.

وأضافت أوزبورن أن «ساوث ويست» كانت لسنوات خيارًا مفضّلًا وآمنًا للمسافرين ذوي الأحجام الكبيرة، معتبرة أن التراجع عن هذه السياسة قد يفتح الباب أمام شركات طيران أخرى لاتخاذ خطوات مماثلة. وفقا لما اودرته صحيفة ديلي ميل البريطانية

من جانبها، عبّرت وكيلة السفر كايسي بيفنز عن خيبة أملها من القرار، مشيرة إلى أن إلزام المسافرين بإضافة ما بين 300 و400 دولار إلى تكلفة الرحلة قد يدفع كثيرين إلى العدول عن السفر جوًا بالكامل.

في المقابل، أكد متحدث باسم الشركة أن المسافرين الذين استفادوا سابقًا من سياسة المقعد الإضافي سيتم إبلاغهم بالتغييرات الجديدة بشكل مباشر، موضحًا أن هذا التعديل يندرج ضمن حزمة تحديثات أوسع، من بينها إلغاء نظام المقاعد المفتوحة الذي ميّز «ساوث ويست» لسنوات طويلة، في محاولة لإعادة هيكلة تجربة السفر على متن طائراتها.