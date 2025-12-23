إمبراطور اليابان أكيهيتو يحتفل بعيد ميلاده الـ92

احتفل إمبراطور اليابان السابق أكيهيتو بعيد ميلاده الـ92 اليوم الثلاثاء، بعد استقرار حالة قلبه الصحية، حسبما قال مسؤولون بالقصر الإمبراطوري.

وكان قد تم تشخيص أكيهيتو، والد الإمبراطور ناروهيتو، في مايو الماضي، بعدم تدفق الدم بصورة كافية لعضلات القلب، ولكن حالته استقرت منذ أن بدأ علاجا جديداً في يوليو الماضي، وفقاً لما قالته وكالة رعاية القصر الامبراطوري.



ومن المقرر أن يحتفل أكيهيتو، الذي يحمل لقب الإمبراطور الفخري منذ تخليه عن العرش عام 2019، بعيد ميلاده مع أسرته، كما سيستقبل الضيوف ومن بينهم رئيسة الوزراء ساناي تاكايشي.