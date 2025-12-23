منها الصيام المتقطع.. 14 طريقة لخفض سكر الدم دون أدوية

يُعد خفض سكر الدم والحفاظ عليه ضمن المستويات الطبيعية أمراً بالغ الأهمية للصحة العامة، إذ يسهم في تحسين الطاقة والمزاج والقدرة على التركيز، ويقلل من مخاطر الإصابة بأمراض مزمنة خطيرة مثل السكري من النوع الثاني، وأمراض القلب، وتلف الكلى، ومشكلات البصر.

وتشمل الطرق الطبيعية لخفض مستويات السكر في الدم، دون اللجوء إلى الأدوية، إدخال تعديلات بسيطة على نمط الحياة، مثل المشي بعد الوجبات وزيادة استهلاك الألياف، بحسب موقع «هيلث» الطبي.

وفيما يلي 14 طريقة مدعومة بنتائج الأبحاث لتنظيم سكر الدم بشكل طبيعي:

1- تناول الكربوهيدرات في نهاية الوجبة

تشير أبحاث إلى أن تناول الكربوهيدرات بعد الخضراوات يخفف ارتفاع سكر الدم بعد الأكل، ويوصي الباحثون بترتيب تناول الطعام كالتالي: أطعمة غنية بالماء والألياف (مثل الخضراوات)، ثم البروتين، ثم الدهون والزيوت، يليها الكربوهيدرات المعقدة بطيئة الهضم، وأخيراً السكريات أو الكربوهيدرات البسيطة.

2- زيادة الألياف القابلة للذوبان

تساعد هذه الألياف على إبطاء الهضم وتقليل الارتفاع المفاجئ للسكر، وتوجد في التفاح، والأفوكادو، والفاصوليا، والبذور.

3-اختيار الحبوب الكاملة بدلاً من المكررة

يسهم تناول الحبوب الكاملة في تحسين مستويات الغلوكوز وتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني، وتشمل أبرز أصناف الحبوب الكاملة: الشعير، والأرز البني، والحنطة السوداء، والشوفان، والكينوا.

4-المشي بعد الوجبات

يساعد المشي بعد الأكل الجسم على استخدام السكر بوصفه مصدراً للطاقة، مما يؤدي إلى خفض مستوياته في الدم، وحتى الوقوف قد يكون مفيداً.

5-ممارسة تمارين المقاومة

أظهرت دراسات أن تمارين القوة قبل أو بعد الوجبات تقلل من ارتفاع سكر الدم، خصوصاً لدى المصابين بمقدمات السكري.

6-الإكثار من البقوليات

تتميز البقوليات (الفاصوليا، والعدس، والبازلاء، والحمص) بمزيج فريد من البروتين والكربوهيدرات الغنية بالألياف، ما يساعد على تحسين ضبط السكر على المديين القصير والطويل.

7-تناول إفطار غني بالبروتين

يساعد الإفطار الغني بالبروتين على تقليل الارتفاعات المفاجئة في سكر الدم خلال اليوم مقارنة بالإفطار منخفض البروتين.

8-الإكثار من الأفوكادو

يحتوي الأفوكادو على دهون صحية وفيتامينات ومعادن ومضادات أكسدة وألياف. وقد ثبت أن إدخاله ضمن الوجبات يساعد على تنظيم سكر الدم.

9-الإكثار من الأطعمة المخمرة

تشمل الأطعمة المخمرة الكفير، والكومبوتشا، والملفوف المخمر، والتمبيه، والناتو، والميسو، والكيمتشي، وخبز العجين المخمر.

10-تقليل السكريات المضافة

السكريات المضافة تُمتص بسرعة، وتسبب ارتفاعاً حاداً في سكر الدم. ويوصي خبراء القلب بألا يتجاوز الاستهلاك اليومي 25 غراماً للنساء و36 غراماً للرجال، للحد من مخاطر السكري وأمراض القلب والخرف والسمنة.

11-تناول خل التفاح

قد يساعد خل التفاح عند تناوله يومياً على تحسين التحكم في سكر الدم والدهون لدى المصابين بالسكري.

12-الحصول على ما يكفي من فيتامين «د»

نقص فيتامين «د» قد يؤثر سلباً في تنظيم السكر. وأظهرت مراجعة علمية أن مكملات فيتامين «د» حسّنت ضبط السكر، وخفّضت مستويات السكر التراكمي لدى المصابين بالسكري من النوع الثاني.

13-تجربة الصيام المتقطع

أظهرت دراسات أن الصيام المتقطع يحسّن النتائج الصحية لدى الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع سكر الدم والكولسترول.

14-الحفاظ على الترطيب

يرتبط شرب كميات كافية من الماء بانخفاض خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني وتحسين المؤشرات الصحية العامة. كما أن شرب الماء قبل الوجبات قد يساعد على تقليل السعرات الحرارية وخفض الوزن ومحيط الخصر، ومستويات الدهون الضارة.