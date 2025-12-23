«أفاتار» الجديد في صدارة شباك التذاكر

حقق فيلم «أفاتار: فاير آند آش» (أفاتار: النار والرماد)، الجزء الثالث من سلسلة أفلام الخيال العلمي الشهيرة للمخرج جيمس كاميرون، إيرادات بلغت 88 مليون دولار في شباك التذاكر بأميركا الشمالية، خلال عطلة نهاية الأسبوع التي تسبق عيد الميلاد.

وبلغت الإيرادات العالمية لـ«أفاتار: فاير آند آش» 345 مليون دولار في أول عطلة نهاية أسبوع له، ومن المتوقع أن يحقق نجاحاً كبيراً في الخارج.

ويؤدي دورَي البطولة في الفيلم زوي سالدانا وسام ورثينغتون، اللذان يواجهان عدواً جديداً يهدد حياة عائلتهما على كوكب باندورا، وحلّ ثانياً في الترتيب فيلم «ديفيد» التحريكي، من إنتاج استوديوهات آنجل، بـ20 مليون دولار، وجاء فيلم «ذي هاوسميد»، المقتبس من رواية فريدا مكفادين الأكثر مبيعاً، في المرتبة الثالثة بـ19 مليون دولار. وكانت المرتبة الرابعة من نصيب فيلم «ذي سبونغ بوب موفي: سيرتش فور سكويربانتس» التحريكي بـ16 مليون دولار، وحلّ خامساً فيلم «زوتوبيا 2» من إنتاج «ديزني» الذي حقق 14.5 مليون دولار.