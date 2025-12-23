«الأيام المسرحية»: 25 يناير آخر موعد للمشاركة

واصلت اللجنة المنظمة لأيام الشارقة المسرحية تحضيراتها للدورة الـ35، التي ستقام في الفترة من 24 إلى 31 مارس المقبل.

وعقدت اللجنة اجتماعها الثاني بقصر الثقافة، أمس، برئاسة مدير إدارة المسرح بدائرة الثقافة مدير أيام الشارقة المسرحية، أحمد بورحيمة، وبحضور الأعضاء: إسماعيل عبدالله، وأحمد الجسمي، ومحمد جمال، وعبدالله راشد، واستعرض الاجتماع ملفات الفِرَق التي تقدمت للمشاركة، وحددت موعد عمل لجنة المشاهدة والاختيار في الفترة من 27 فبراير إلى السابع من مارس المقبلين، على أن يكون يوم 25 يناير المقبل آخر موعد لاستقبال ملفات المشاركة.