متحف زايد الوطني.. تجارب ضيافة جديدة في حديقة المسار

فتحت ثلاثة مقاهٍ جديدة أبوابها في حديقة المسار بمتحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات، وتتنوع المقاهي لتشمل تجربة تجمع بين الأصالة والمعاصرة، لزوار المتحف، لتسلط الضوء على فنون الطهي الإماراتية والأطباق العصرية معاً.

وستلتقي التقاليد والحداثة في «ركن»، إذ يستوحي نكهات مأكولاته من مطبخ منطقة شمال إفريقيا والخليج العربي، مع مزجه بطريقة الطهي الإماراتية.

ويبتكر التوأمان الإماراتيان، ميثاء وعبدالرحمن الهاشمي، مؤسِّسا «سافور باي توينز» جيلاتو إيطالياً بنكهات إماراتية، ومن مكونات مستوحاة من وصفات إماراتية عالية الجودة أُعدت يدوياً لتمنح الزوار تجربة غنية.

ومُستلهماً اسمه من شجرة السدر، رمز الكرم والأصالة في دولة الإمارات، بأنامل الشيف الإماراتي فيصل الهرمودي، يقدم مقهى ومخبز «سدرة آرتيزن» تشكيلة من المخبوزات الإماراتية بلمسة عصرية، وخيارات طعام أخرى تقدم طوال اليوم، مع وصفات أُعدت يدوياً بأساليب مستدامة بمكونات محلية موسمية.

وتمتد حديقة المسار من ساحل السعديات بين متحف اللوفر أبوظبي ومتحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، وصولاً إلى مدخل المتحف، وتعد بمثابة صالة عرض خارجية تضم نباتات وأشجار فواكه وخضراوات محلية، فيما تروي سرداً بصرياً لحياة الوالد المؤسِّس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، من خلال تنوع بيئي للصحراء والواحات والمناطق الحضرية.

