مهرجان الياسات يسدل الستار على دورته الثالثة بتتويج الفائزين            

اختتم مهرجان الياسات، أول من أمس، فعاليات دورته الثالثة، بتتويج الفائزين في بطولة الياسات لصيد الشعري، وسباق الياسات للقوارب الشراعية الحديثة «الريجاتا»، ومسابقات البندقية الهوائية، والقوس والسهم، وكرة القدم الشاطئية للكبار والصغار، والكرة الطائرة الشاطئية.

وانطلق المهرجان، في 12 الجاري، على الواجهة البحرية لمدينة السلع بمنطقة الظفرة، بتنظيم هيئة أبوظبي للتراث ومجلس أبوظبي الرياضي ونادي أبوظبي للرياضات البحرية، وشراكة استراتيجية مع مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة.

وأكد مدير إدارة المهرجانات التراثية والبحرية بالإنابة في هيئة أبوظبي للتراث، زايد ساري المزروعي، أن المهرجان يعد من أبرز الفعاليات التي تسهم في ترسيخ الهوية الوطنية، بوصفه ملتقى تراثياً واجتماعياً يجمع بين الترفيه ونقل المعرفة، وهو ما يحقق أهداف الهيئة والتزامها بصون التراث الإماراتي، مشيراً إلى أن المهرجان حقق نجاحاً لافتاً من حيث مستوى التفاعل مع فعالياته بمشاركة مختلف الفئات العمرية. ولفت إلى تنوع برامج المهرجان وأنشطته، التي شملت سباقات المحامل الشراعية، والرياضات البحرية والشاطئية والمسابقات التراثية، وفعاليات السوق الشعبي، وعروض الفنون الشعبية، والحرف اليدوية، حيث رصدت أكثر من سبعة ملايين درهم جوائز لـ24 مسابقة.

