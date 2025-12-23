2025 في «إكسبو دبي».. عام حافل بـ «القمم» والفعاليات الكبرى

توّجت مدينة إكسبو دبي عاماً حافلاً بالمنتديات والفعاليات الثقافية والترفيهية والرياضية، استقطبت خلاله مئات الآلاف من الزوار، واستضافت أكثر من 75 حدثاً بارزاً، فيما تستعد المدينة، إلى جانب مركز دبي للمعارض المجاور، لاستضافة المزيد من المؤتمرات والمنتديات الفنية والتعليمية وملتقيات الاستدامة، خلال عام 2026.

وتضمنت أجندة 2025 أحداثاً دولية في مجالات المدن والاستدامة والطاقة النظيفة، إذ استضافت المدينة القمة العالمية للمدن بمشاركة ممثلين لأكثر من 300 مدينة من مختلف أنحاء العالم، واستقطبت أكثر من 1500 مشارك، وأطلقت فرصاً استثمارية حضرية بقيمة تسعة مليارات دولار، إلى جانب فعاليات متخصصة شملت منتدى الوجهات المستدامة والقمة السنوية الـ13 لمجلس أعمال الطاقة النظيفة.

وقال الرئيس التنفيذي للمبيعات والتسويق والاتصال في مدينة إكسبو دبي، شولتو دوغلاس هوم: «إن المدينة رسخت مكانتها الرائدة في استضافة الفعاليات وإدارتها هذا العام، حيث كانت منصة عالمية جمعت الرواد والمبدعين وصنّاع التغيير، وستواصل مدينة إكسبو البناء على هذا الزخم لتسهم في تعزيز مكانة دبي الريادية في قطاعات المؤتمرات والمعارض والفعاليات، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي ومساحاتها المتنوعة لتنظيم واستضافة الأحداث والفعاليات، إلى جانب مركز دبي للمعارض الذي يشهد توسعاً بوتيرة متسارعة».

وعلى صعيد الاستدامة والتنوع البيولوجي، كشفت مدينة إكسبو عن أول مركز لبقاء الأنواع تابع للاتحاد الدولي لحفظ الطبيعة، مخصص للفطريات في تيرّا، كما شهد جناح تيرّا في يناير زيارة الراحلة الدكتورة جين غودال، لافتتاح حديقة جين غودال للملقّحات، التي تعزز الوعي بدور الملقّحات في البيئة.

وشهدت المدينة فعاليات ثقافية ومجتمعية من بينها تنظيم «حيّ رمضان»، والنسخة الثانية من معرض «ضيّ دبي» للفنون الضوئية الإماراتية، والاحتفالات الوطنية بعيد الاتحاد، إضافة إلى افتتاح «بيت الفن» بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، في جناح المغرب سابقاً، ليستضيف المعارض وورش العمل والفعاليات الإبداعية.

أما عن التجارب الترفيهية، فانطلق «موسم الوصل» بمهرجان الحصاد بالتعاون مع المزارع المحلية، كما استضافت المدينة مهرجان الكيك الذي أُقيم لأول مرة في المنطقة، تلاه انطلاق عروض «مدينة الشتاء» في ساحة الوصل، والتي سجلت في أسبوعها الأول 38 ألف زائر، فيما يترقب الزوار عرض «كارولز باي كاندل لايت» تحت قبة ساحة الوصل، إلى جانب أجواء ليلة رأس السنة التي تتضمن عروضاً ترفيهية حية وموسيقى والعدّ التنازلي في توقيتين عند الساعة 09:00 مساءً وعند منتصف الليل.

وفي ملف تمكين المرأة، واصل جناح المرأة برامجه عبر «برنامج العودة إلى العمل» الذي استقطب نحو 1000 تسجيل، وبمتوسط مشاركة بلغ 400 امرأة في كل جلسة تدريبية، كما أطلق الجناح أول هاكاثون لتقنيات صحة المرأة «FemTech» مستقطباً أكثر من 100 مقترح مبتكر، وجرى اختيار 46 طالبة من 23 مدرسة لعرض حلول تعالج قضايا صحة المرأة، إلى جانب فعاليات مرتبطة بمناسبات توعوية واجتماعية على مدار العام.

وفي جانب التعليم والتجارب المعرفية، استقبلت أجنحة تيرّا وألف والرؤية مئات الآلاف من الزوار من مختلف الأعمار، وشملت الأنشطة حضور أكثر من 25 فعالية بين معارض وأنشطة ومعسكرات موسمية للأعمار من خمس حتى 12 سنة، كما واصلت المدينة استضافة فعاليات رياضية مجتمعية، ضمن توجهها لدعم الصحة والرفاهية.

أجندة مقبلة

أكدت مدينة إكسبو دبي استعدادها لعام 2026 بأجندة تتضمن فعاليات دولية كبرى، من بينها «جيتكس 2026» ومعرض الصحة العالمي، بالتزامن مع مواصلة خططها التطويرية، ومع بدء تسليم العقارات في النصف الثاني من العام المقبل.

شولتو دوغلاس هوم:

• «المدينة» رسّخت مكانتها الرائدة في استضافة الفعاليات وإدارتها، حيث كانت منصة عالمية جمعت الرواد والمبدعين وصنّاع التغيير.

• 75 حدثاً بارزاً استضافتها «المدينة» خلال العام الجاري.