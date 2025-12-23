«من التراث إلى المائدة» في دبي.. مسابقة تحتفي بمواهب صاعدة

بعد توفيرها منصة مميزة لإبراز الجيل المقبل من نجوم الطهي، اختتمت دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي والمركز الدولي لفنون الطهي فعاليات الدورة الأولى من مسابقة المأكولات الإماراتية «من التراث إلى المائدة»، التي نُظمت بالشراكة مع هيئة الثقافة والفنون في دبي، ومهرجان سكة للفنون والتصميم 2026، وبدعم من منصة فودفيرس، واحتفت المبادرة بالمطبخ الإماراتي الغني وتنوع مكوناته المحلية الأصيلة.

ودعت المسابقة الطهاة الصاعدين المقيمين في دبي من مختلف الجنسيات لإبراز إبداعاتهم من خلال تقديم الأطباق الإماراتية التقليدية والتراثية بأسلوب جديد ومبتكر، باستخدام تشكيلة من المكونات المحلية الأصيلة، ومن بين مئات المشاركين عبر الإنترنت، اختير ثمانية متأهلين استثنائيين للحضور والتنافس ضمن مسابقات عُرضت ببث مباشر، واجتمع الطهاة الموهوبون في المركز الدولي لفنون الطهي بدبي لتحضير أطباقهم النهائية أمام لجنة تحكيم ضمت نخبة من الخبراء.

وحصدت عائشة خوري المركز الأول، وحصلت على جائزة قدرها 40 ألف درهم، ونالت علياء العلي المركز الثاني، وحصلت على جائزة 20 ألف درهم، وإلى جانب الجوائز المالية، ستحصل الفائزتان على فرص لعرض إبداعاتهما الفائزة في مهرجان سكة للفنون والتصميم 2026، ومهرجان مذاق دبي، ما يمنحهما منصة قوية للانطلاق في مسيرتهما المهنية في عالم المأكولات وفنون الطهي.

من جهته، قال المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة، التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، أحمد الخاجة: «أكدت مسابقة المأكولات الإماراتية (من التراث إلى المائدة) التزام دبي بالحفاظ على جذورها الثقافية العريقة، بالتوازي مع مواصلة مسيرتها نحو مستقبل مزدهر، ونتقدم بالتهاني إلى الفائزتين، وجميع الطهاة المشاركين في المسابقة، لما قدموه من مستويات من الإبداع والابتكار»، وأضاف: «تهدف المسابقة إلى تمكين الطهاة الصاعدين، وتشجيعهم على توظيف المكونات الإماراتية الأصيلة والأطباق التقليدية بأساليب مبتكرة، بما يسهم في صون هوية المطبخ الإماراتي، وتسليط الضوء على كنوزه الغنية، والارتقاء بفنون الطهي، كما توفر منصة داعمة تتيح للمواهب الواعدة فرصاً حقيقية للتطوير والتقدم في قطاع المأكولات والمشروبات، وتسهم هذه المبادرات في ترسيخ ثقافة المطبخ الإماراتي، وتعزيز الوعي والاهتمام بالمأكولات الوطنية، إلى جانب دعم مسيرة النمو والتطور المستدام الذي يشهده قطاع المأكولات والمشروبات في دبي».

