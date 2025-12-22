هارب من الشرطة يستخدم خدعة من أفلام الكوميديا.. ولكن دون نجاح

في مشهد يحاكي طرق الهروب في الرسوم المتحركة والأفلام الكوميدية، حاول هارب من الشرطة الإيطالية التخفي داخل «مشهد الميلاد» التمثيلي، متنكراً في زيّ أحد التماثيل الثلاثة.

وكان الرجل المطلوب يُطارد في بلدة غالاتوني (جنوب إيطاليا)، عندما حاول خداع الضباط وإيهامهم بأنه جزء من مشهد الميلاد بالحجم الطبيعي، فحاول الاندماج مع الحشود، رافعاً ذراعيه وثابتاً في مكانه، لكن انكشف أمره عندما رآه رئيس البلدية بعد أن لاحظ حركات طفيفة في زاوية عينه، وفقاً لصحيفة «لا ريبوبليكا».

وقال رئيس البلدية فلافيو فيلوني: «بينما كنت أمرّ بجوار مشهد الميلاد، الذي أقامه مكتب السياحة لدينا، لاحظت شخصاً ظننته في البداية جزءاً من المشهد، لكن فجأة، لمحْتُه يتحرك من طرف عيني».

وأُلقي القبض على الرجل فوراً من قِبَل الشرطة، ووُضع رهن الحبس الاحتياطي في ليتشي، وهي مدينة مجاورة، حيث سيقضي ما تبقى من مدة عقوبته.

وكان الرجل، البالغ من العمر 38 عاماً، من غانا، والذي لم يُكشف عن اسمه، يفر من الشرطة بعد إدانته بالاعتداء ومقاومة الاعتقال. وسبق وحُكم عليه سابقاً بالسجن تسعة أشهر و15 يوماً من قِبَل محكمة في بولونيا.

وشكر فيلوني ضباط الشرطة على سرعة القبض على الرجل المطلوب. وقال: «بفضل التدخل السريع لشرطتنا المحلية، وشرطة الولاية، وقوات الدرك، تم التعرف على هذا الشخص، الذي تبيّن أنه هارب مطلوب».