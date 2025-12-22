كي يجعلها بشعة ولا ترتبط بغيره.. رجل يسكب الماء المغلي على وجه صديقته

ألقت شرطة سيول القبض على رجل كوري جنوبي سكب ماءً مغلياً على وجه شريكته التايلاندية، بهدف تشويهها ومنعها من الارتباط بآخر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شرطة مركز أويجونغبو في مقاطعة غيونغي أعلنت عن إلقاء القبض على رجل في الأربعينات من عمره بتهمة الاعتداء الجسيم.

ويُتهم الرجل بحرق وجه شريكته التايلاندية، وهي في الثلاثينات من عمرها، أثناء نومها في شقته بحي هوون دونغ في منطقة سيول الكبرى.

وأفادت صحيفة «كوريا هيرالد» أن الرجل اعترف للضباط بأنه «أراد تشويهها حتى لا ترى رجالاً آخرين».

واعتذر وتوسل إليها أن تسامحه وتستمر معه، ووعدها برعايتها. إلا أنها رفضت التواصل معه تماماً. وقالت إنها لن تتحدث إليه إلا عبر الشرطة أو المحامين. وفي اليوم نفسه، نشرت نداءً على إحدى مجموعات التواصل الاجتماعي الخاصة بالتايلانديين المقيمين في كوريا، تبحث فيه عن مترجمين لمساعدتها في الإجراءات القانونية، وفقاً لما ذكرته وكالة أنباء تايجر.

وسرعان ما تدخل مترجم لتقديم المساعدة، وانتشر منشورها، الذي يُظهر الضحية ووجهها مغطى بالكامل بالشاش، ولا يظهر منه سوى عينيها وأنفها وفمها، انتشاراً واسعاً، ما أثار غضباً في أوساط الجالية.

كما نشرت فاتورة علاج الضحية، والتي أظهرت أنها مدينة للمستشفى بأكثر من 7.3 ملايين وون (5000 دولار أميركي)، دُفع منها أربعة ملايين وون من قبل متبرعين. كما شخص الأطباء إصابة الضحية بحروق من الدرجة الثانية.