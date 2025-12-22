طبيب مزيف و«مخمور» يتسبب بوفاة امرأة أثناء إجراء جراحة لها مستعيناً بـ«يوتيوب»

توفيت امرأة بولاية أوتار براديش (الهند) بعد أن أجرى لها طبيب مزيف عملية جراحية لإزالة حصى الكلى أثناء مشاهدته مقطع فيديو على يوتيوب.

وكان الطبيب تحت تأثير الكحول أيضاً، وتسبب خلال مشاهدته مقطع الفيديو بقطع أعصاب عدة في معدتها وأمعائها الدقيقة ومريئها، ما أدى إلى وفاتها. وتم تسجيل قضية ضد الطبيب المزيف وشريكه.

وأوردت صحيفة «انديا توداي» أن الضحية كانت، التي تُدعى منيشرا راوات، كانت تعاني من ألم شديد في البطن في الخامس من ديسمبر، فاصطحبها زوجها، فاتح بهادور، إلى عيادة غير مرخصة في بارابانكي، كان جيان براكاش ميشرا وفيفيك ميشرا يملكانها، حيث زعم الأول أن ألم المرأة ناتج عن حصى في الكلى واقترح إجراء عملية جراحية مقابل 25 ألف روبية (275 دولاراً)، لكن تم الاتفاق عليها لاحقاً على 20 ألف روبية.

في اليوم التالي، بدأ براكاش إجراء العملية وهو يشاهد مقطع فيديو على يوتيوب. وكان ثملاً، ونتيجة لذلك، قطع أعصاباً عدة، مُحدثاً جروحاً عميقة في بطن المرأة. وفي اليوم التالي، توفيت المرأة بعد معاناة شديدة من الألم. وبعد وفاتها، فرّ المتهمان مع عائلاتهما.

وقدّمت أسرة المرأة بلاغاً في مركز شرطة، وفور علم الشرطة بالحادثة، هرعت إلى الموقع وعاينت مسرح الجريمة. وسجّلت قضية ضدّ مالكي العيادة، بتهمة القتل غير العمد وانتهاك قانون حماية حقوق الطبقات المُهمّشة.