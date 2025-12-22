جامعة روسية تطلق قمراً اصطناعياً نانوياً إلى الفضاء قريباً

أعلنت جامعة بطرسبرغ التقنية أنها تخطط لإطلاق قمر اصطناعي نانوي إلى المدار قريباً.

وقال بيان صادر عن الخدمة الصحافية للجامعة: «نخطط لإطلاق قمر CubeSat 16U النانوي رقم (6) إلى المدار، أواخر ديسمبر الجاري، وستُنفذ عملية الإطلاق من مطار فوستوتشني الفضائي الروسي»، وذكر الباحث في قسم الفيزياء التطبيقية وتكنولوجيا الفضاء في الجامعة، سيرغي فوفلفينكو، أن القمر الاصطناعي مزود بنظام استقبال جديد يتميز باستهلاك منخفض للطاقة، ما يمكّنه من العمل على مدار الساعة، بجانب معدات اتصالات تجريبية ستستعمل مستقبلاً في الأقمار الاصطناعية، وتحسن قدرات القمر على معالجة البيانات، وتقلل حجم البيانات التي سيرسلها إلى المحطات الأرضية.

وأشار إلى أن التصميم المبتكر لهذا القمر ساعد على زيادة سعة بطاريته، ومساحة ألواح الطاقة الشمسية التي تمده بالطاقة، ما سيزيد من مدة عمله في المدار.

وسيعمل القمر على قياس مستويات الإشعاع الكهرومغناطيسي بالفضاء في نطاقات ترددية مختلفة.