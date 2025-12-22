إدارة التحرير الرقمي في «دبي للإعلام» تحصد جائزة أفضل استخدام لمواقع التواصل

حصدت إدارة التحرير الرقمي في مؤسسة دبي للإعلام المركز الأول ضمن جوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرقمية - فئة أفضل استخدام لمواقع التواصل الاجتماعي، تقديراً لتميزها في توظيف المنصات الرقمية وتقديم محتوى إعلامي معرفي مبتكر يواكب تطلعات الجمهور ويلبي احتياجاته، ما يعكس حجم تأثير برامج المؤسسة وإسهاماتها في إثراء المشهد الإعلامي المحلي، ويعزز مكانتها بوصفها واحدة من أبرز المؤسسات الإعلامية في دولة الإمارات والمنطقة.

وتمثل هذه الجائزة إضافة نوعية إلى سجل المؤسسة الحافل بالإنجازات، ودافعاً لفرقها وطواقم عملها لمواصلة الابتكار والارتقاء بالأداء الإعلامي الرقمي، ما يعكس التزام «دبي للإعلام» مواكبة التحولات الرقمية التي تشهدها دبي، إلى جانب تقديم محتوى إعلامي متجدد ومبتكر، يجمع بين الإبداع والتأثير المجتمعي، ما يرسخ حضورها الرقمي على مستوى منطقة الشرق الأوسط، إذ تُعد هذه الجائزة معياراً للتفوق ورافعة للتنافسية، ومحفزاً على تعزيز ثقافة الابتكار لدى المؤسسات الإعلامية، وتنمية قدراتها على الإبداع في إنتاجاتها، ودفعها نحو تحقيق أعلى مستويات الأداء والجودة، بما ينعكس إيجاباً على القطاع الإعلامي العربي.

من جهته، عبّر رئيس الصحف ومركز الأخبار في «دبي للإعلام»، سعود الدربي، عن اعتزاز المؤسسة بهذا الفوز الذي يعكس حرصها على إنتاج محتوى إعلامي مبتكر يتماشى مع توجهاتها الهادفة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لإنتاج المحتوى وصناعته.

وأكّد أن تتويج إدارة التحرير الرقمي بجوائز الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الرقمية، يُعد ثمرة نهج مؤسسي يقوم على تطوير أدوات العمل الرقمي، والاستثمار في الكفاءات الإعلامية القادرة على ابتكار صيغ تفاعلية مؤثرة، وقال: «تمثل المنصات الرقمية التابعة للمؤسسة مساحة حيوية لبناء علاقات مستدامة مع الجمهور، تقوم على الثقة والابتكار وفهم التحولات التي يشهدها القطاع الإعلامي في الدولة والمنطقة»، ولفت إلى أن هذا الإنجاز يشكل حافزاً لمواصلة العمل وفق رؤية واضحة، تستند إلى إنتاج محتوى نوعي يعكس روح دبي وهويتها الأصيلة، ويبرز تنوعها الثقافي.

سعود الدربي:

• المنصات الرقمية التابعة لـ«دبي للإعلام» مساحة حيوية لبناء علاقات مستدامة مع الجمهور، تقوم على الثقة والابتكار، وفهم التحولات التي يشهدها القطاع الإعلامي.