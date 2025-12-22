محمد محسن يغني لـ «الجمهور الذواق» في أبوظبي

نظّم مركز أبوظبي للغة العربية، بالتعاون مع متحف اللوفر أبوظبي، حفلاً للمطرب والملحن المصري، محمد محسن، أول من أمس، بعنوان «أنغام من العصر الذهبي»، في إطار معرض «المماليك: الإرث والأثر»، الذي يستضيفه المتحف حتى 25 يناير 2026.

وقدّم الفنان المصري خلال الحفل، الذي استقطب جمهوراً ذوّاقاً، أغاني ذات طابع فني أصيل، منها أعمال باللغة العربية الفصحى، ليترك على خشبة المسرح تجربة مؤثرة وصلت الماضي بالحاضر، وعرّفت بموسيقى ذات ألق خاص، وتناغم الحفل مع معرض «المماليك: الإرث والأثر» الذي أتاح للجمهور فرصة الاطلاع على أكثر من 270 عملاً فنياً استثنائياً.