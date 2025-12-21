يطالب «خطيبته» بكل ما صرفه عليها بعد الانفصال «لأنها تأكل كثيراً».. بماذا قضت المحكمة؟

أثار رجل استهجاناً واسعاً على الإنترنت بعد أن رفع دعوى قضائية ضد خطيبته لاسترداد جميع الأموال التي أنفقها عليها بحجة «إفراطها في الأكل».

وانتشرت جلسة المحكمة التي جمعت بين الحبيبين السابقين على نطاق واسع في وسائل التواصل الاجتماعي بعد نشرها في التاسع من الشهر الجاري في الصين.

ووفقاً لـ«زونغلان نيوز»، رفع الرجل، واسمه الأخير «هي»، دعوى قضائية ضد خطيبته، واسمها الأخير «وانغ»، لاسترداد مبلغ 20 ألف يوان (2800 دولار أميركي) كدفعة أولى من المهر دفعتها عائلته لعائلتها.

كما طالب «هي» بإعادة 30 ألف يوان (4200 دولار) أنفقها عليها خلال فترة خطوبتهما، وشملت هذه الأموال شراء جوارب سوداء وملابس داخلية. وينحدر «هي» و«وانغ» من القرية نفسها في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرق الصين، حيث التقيا عن طريق خاطبة، ثم تمت خطبتهما. بعد ذلك، انتقلا إلى مقاطعة خبي شمال الصين، وأدارا مطعماً مملوكاً لعائلة «هي». وساعدت «وانغ» في إدارة المشروع لمدة ستة أشهر.

لكن «هي» لم يعد راضياً عنها لأنها «كانت تعمل فقط في الأعمال السهلة». وقال لإحدى محطات التلفزيون: «كانت تأكل المالاتانغ الذي نبيعه يومياً. ما نبيعه لم يكن يكفيها».

وأضاف أن عائلته لم تعد راضية عنها، لاعتقادهم بأنها تغيرت. كما عرض على المحكمة قائمة بالأشياء التي اشتراها للفتاة. ولكن المحكمة رفضت طلب «هي» بإعادة «وانغ» مبلغ 30 ألف يوان، لأنه أُنفق على أشياء شخصية ذات قيمة معنوية لكلا الطرفين.

أما بالنسبة للمهر المدفوع مسبقاً فقضت المحكمة بأن تعيد المرأة نصفه. ورضي الطرفان بالنتيجة.