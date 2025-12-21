«ناسا» تفقد الاتصال بمركبة مدارية حول الكوكب الأحمر

فقدت وكالة الفضاء الأميركية (ناسا) الاتصال بمركبة «مافن» المدارية حول المريخ.

وقالت متحدثة باسم «ناسا» إن الجهود جارية لاستعادة الاتصال. ولم يتم استقبال أي بيانات منتظمة من المركبة منذ نحو أسبوعين.

وذكرت «ناسا»، الإثنين الماضي، أن «جزءاً قصيراً من بيانات التتبع» من وقت سابق من هذا الشهر يشير إلى أن المسبار قد يكون «يدور بطريقة غير متوقعة».

وأطلقت مركبة «مافن» في نهاية عام 2013، وهي تدور حول المريخ منذ نحو 10 سنوات، وتوفر بيانات بحثية مهمة، لاسيما حول الغلاف الجوي للكوكب.

ولدى «ناسا» أيضاً مسابير «مارس أوديسي» و«مارس ريكونيسانس أوربيتر» قيد التشغيل، إضافة إلى العربات الجوالة «كوريوسيتي» و«بيرسيفيرانس» على سطح الكوكب الأحمر.

ويُعد فقدان الاتصال أثناء المرور خلف الكوكب أمراً شائعاً نسبياً.