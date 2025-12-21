«أمازون»: «أين طردي؟» سؤال يشغل بال الألمان بشدة

«أين الطرد الخاص بي؟» سؤال يشغل بال كثير من الألمان بشدة، حسبما يؤكد رئيس «أمازون» في ألمانيا، روكو بروينيجر.

وقال بروينيجر في مقابلة مع صحيفة «زود دويتشه تسايتونج» الألمانية: «ما يحب الألمان فعله كثيراً، أكثر من جميع الأوروبيين الآخرين، هو التحقق من حالة توصيل طرودهم، مثل معرفة مدى بعد مندوب التوصيل عنهم.. ربما يكون الألمان مهووسين بالتحكم».

كما كشف بروينيجر عن بعض الهدايا التي يعتقد أنها ستوجد تحت العديد من أشجار عيد الميلاد (الكريسماس) هذا العام، قائلاً: «إذا أخذنا مبيعات أسبوع الخصومات (بلاك فرايداي) كمقياس، يمكننا توقع أجهزة تقوية شبكة الـ(واي فاي)، والمقالي الهوائية، أو حتى المكانس الكهربائية الروبوتية».

ورفض بروينيجر الاتهامات التي تقول إن «أمازون» مسؤولة عن خفوت الإقبال في مراكز المدن، موضحاً أن التجارة الإلكترونية تمثل فقط 13.4%من إجمالي تجارة التجزئة، وفقاً لأرقام رسمية لاتحادات تجارية.

وأضاف: «في المدن التي تكون (أمازون) فيها قوية بشكل خاص، تكون حالة مراكز المدن أيضاً جيدة».