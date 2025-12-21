سمية الألفي تغيب عن 72 عاماً

نعت نقابة المهن التمثيلية في مصر أمس، الممثلة سمية الألفي التي توفيت عن عمر ناهز 72 عاماً بعد صراع مع المرض.

كما نعاها وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو، في بيان، قائلاً: «كانت من الفنانات اللاتي قدمن مسيرة فنية متميزة، ونجحت في ترك بصمة خاصة لدى الجمهور».

والراحلة ​هي أرملة الممثل ​فاروق الفيشاوي (1952-2019) ووالدة الممثل أحمد ‌الفيشاوي.

وولدت في ‌يوليو 1953 وتخرجت في كلية الآداب، وبدأت مشوارها في السبعينات من ​خلال التلفزيون ​والمسرح ثم السينما. ومن مسلسلاتها: «رحلة المليون» و«الراية ‍البيضا» و«ليالي الحلمية».