قطار فائق السرعة يدهس 7 فيلة في الهند

قال قائد شرطة ‌منطقة هوجاي بولاية آسام في الهند إن سبعة أفيال قُتلت، وأصيب آخر، عندما اصطدم قطار متجه إلى دلهي بقطيع أفيال في شمال شرق الهند، في وقت مبكر من صباح أمس.

وذكر بيان صادر عن سكك حديد الحدود الشمالية الشرقية أن موقع الحادث الذي ​شهدته منطقة هوجاي ليس ​ممراً مخصصاً ​للفيلة.

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية الهندية، كابينجال كيشور شارما، إن سائق القطار رصد قطيعاً يضم نحو 100 فيل، واستخدم فرامل الطوارئ، لكن القطار مع ذلك دهس بعض الحيوانات.

ووفقاً للبيان، تسبب الاصطدام في خروج القاطرة وخمس عربات من القطار عن القضبان، لكن دون إصابة أي من الأشخاص أو الركاب.

وأضافت السكك الحديدية: «‍يتم تحويل القطارات التي كان من المقرر أن تمر عبر هذا الجزء إلى خط آخر، وأعمال الترميم جارية».