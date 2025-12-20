قطار ركاب فائق السرعة يدهس 7 فيلة في شمال شرق الهند

ذكرت السلطات المحلية الهندية أن سبعة أفيال آسيوية برية نفقت وأصيب فيل صغير بجروح، عندما دهس قطار ركاب فائق السرعة قطيعا من الأفيال في ولاية آسام شمال شرق الهند في وقت مبكر من صباح اليوم السبت.

وقال المتحدث باسم السكك الحديدية الهندية كابينجال كيشور شارما لوكالة أسوشيتد برس(أ ب) إن سائق القطار رصد قطيعا يضم حوالي 100 فيل واستخدم فرامل الطوارئ، لكن القطار مع ذلك دهس بعض الحيوانات.

وأضاف أن خمس عربات قطار انحرفت عن مسارها بعد دهس الفيلة، لكن لم تحدث إصابات بشرية.

وأجرى أطباء بيطريون عمليات تشريح على الفيلة النافقة.

ويقع موقع الحادث في منطقة غابات، على بعد حوالي 125 كيلومترا(78 ميلا) جنوب شرق مدينة جواهاتي، عاصمة ولاية آسام, وتتردد الفيلة بكثرة على خطوط السكك الحديدية في الولاية، إلا أن هيئة السكك الحديدية الهندية قالت في بيان إن موقع الحادث ليس ممرا مخصصا الفيلة.

وكان قطار راجداني إكسبرس، متجها من سايرانج في ولاية ميزورام المتاخمة لميانمار، إلى العاصمة الوطنية نيودلهي وعلى متنه 650 راكبا عندما دهس الفيلة.