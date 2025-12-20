حيلة رخيصة للتهرب من الدوام الوظيفي.. ومعلقون غاضبون: يجب فصلهم جميعاً

اكتشفت السلطات الصينية خدعة مبتكرة ورخيصة لتهرب الموظفين الحكوميين من الدوام عبر التلاعب بأنظمة التعرف على الوجوه، وذلك بارتداء أقنعة ورقية مطبوعة عليها صور زملائهم لتسجيل حضورهم دون أن يكونوا حاضرين فعلياً.

وتم تطبيق الحيلة بمقاطعة تشجيانغ، إذ أبلغ عن عدد من المسؤولين لتزويرهم سجلات الحضور باستخدام أقنعة مصممة خصيصاً للتعرف على الوجوه.

وأظهرت لقطات كاميرات المراقبة عدداً من الموظفين يحملون أقنعة مطبوعة ويتناوبون على تسجيل الحضور عبر جهاز الحضور. وبحسب التقارير، قُبلت جميع المحاولات من النظام. وتمكن شخص واحد من تسجيل حضور موظفين عدة بمجرد تبديل الأقنعة.

ويزعم التقرير أن سكرتير الحزب في الحي كان وراء هذه المحاولات، حيث شوهد وهو يستخدم قناعاً علناً لتسجيل الحضور، على الرغم من وجود كاميرا مثبتة فوق الجهاز.

وعند استجوابه، قدم السكرتير إجابة مبهمة. ويجري الآن تحقيق رسمي في القضية.

وقال المُبلِّغ، الذي عُرِّف باسم لي، إنه أبلغ السلطات العليا بالأمر في أكتوبر، ووُعد بردٍّ بحلول 31 ديسمبر. ولا يزال من غير الواضح عدد الموظفين المتورطين أو كيفية الحصول على لقطات المراقبة. وقد أثارت القصة ردود فعل غاضبة على الإنترنت.

وكتب أحد المعلقين: «هذا فساد. يجب فصلهم جميعاً ومعاقبتهم قانونياً. الكثير من الناس يكافحون للعثور على عمل».

وأشار آخرون إلى عيوب في تقنية التعرّف على الوجوه نفسها. وتعتمد العديد من الأنظمة على مطابقة الصور الأساسية التي تحلل المسافات بين ملامح الوجه. وإذا تجاوزت درجة التشابه حداً معيناً، يُمنح الوصول، وهذا الضعف معروف منذ سنوات؛ فقد وجد تقرير لصحيفة «ليغال ديلي» عام 2022 أن أقنعة الوجه المطبوعة التي لا تتجاوز تكلفتها خمسة دولارات يمكن أن تخدع بعض أنظمة التعرّف على الوجوه.