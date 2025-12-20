بعد وفاة الأم بسبب ساندوتش.. المطعم يدفع تعويضاً مليونياً للعائلة

حصلت عائلة أمٍّ كانت تعاني من حساسية الحليب، وتوفيت جرّاء تناولها شطيرة من مطعم كان من المفترض أن تكون خالية من منتجات الألبان، على تعويض قدره 1,250,000 جنيه إسترليني (نحو 1,674 مليون دولار ).

وسقطت سيليا مارش، وهي ممرضة كان يبلغ عمرها 42 عاماً، مغشياً عليها بعد تناولها شطيرة خبز مسطح نباتية من «بريت أ مانجر» في مدينة باث، خلال رحلة تسوّق بعد عيد الميلاد برفقة زوجها وثلاث من بناتها في ديسمبر 2017.

واعتقدت مارش، التي كانت تعاني من حساسية الحليب، أن شطيرة الساندوتش تحتوي على بديل آمن من زبادي جوز الهند. لكنها لم تكن تعلم أنها ملوثة ببروتين الحليب.

وبدأت تشعر بتوعّك بعد تناول الشطيرة بفترة وجيزة، وسقطت مغشياً عليها بعد حقن نفسها بحقنة الإبينفرين. وعلى الرغم من نقلها على الفور إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف، إلا أنها فارقت الحياة.

وعقب التحقيق عام 2022، ألقت كبيرة محققي الوفيات في مقاطعة أفون، ماريا فوازين، باللوم في وفاتها على شطيرة ملوثة، وكتبت في تقريرها: «يجب أن يكون المنتج الذي يحمل علامة (خالٍ من الألبان) خالياً من منتجات الألبان».

ثم رفع زوج مارش، آندي، دعوى تعويض أمام المحكمة العليا نيابةً عن عائلته ضد سلسلة مقاهي بريت وشركة بلانيت كوكونت المحدودة، الشركة المصنعة للمنتج.

وبعد مفاوضات خارج المحكمة، وافق مارش على تسوية الدعوى، وكشف المحامون مؤخراً في المحكمة أن العائلة ستتلقى مبلغاً إجمالياً قدره 1,250,000 مليون جنيه إسترليني.

وأُبلغ القاضي مارك جيدن أن سلسلة مقاهي بريت ستتحمل 25٪ من التعويض، بينما ستتحمل شركات التأمين التابعة لشركة بلانيت كوكونت النسبة المتبقية.

وعلقت المحققة فوازين: «حدث التلوث نتيجة تلوث أحد مكونات الزبادي، المسمى HG1، ببروتين الحليب أثناء تصنيعه»، مضيفة «كان لدى الشركة المصنعة للزبادي الخالي من الألبان وثائق تُشير إلى هذا الخطر، لكنها لم تُبلغ زبائنها به».