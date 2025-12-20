"فيفا" يجدد شراكته مع منصة "روبلوكس"

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تجديد شراكته الاستراتيجية مع منصة "روبلوكس" العالمية، التي تضم أكثر من 151 مليون مستخدم نشط يومياً، وذلك عبر إطلاق لعبة "فيفا سوبر سوكر" بالتعاون مع شركة "جيم فام" الرائدة في تطوير العوالم الافتراضية.

وتأتي هذه الخطوة، التي حولت لعبة "سوبر ليج سوكر" الناجحة إلى تجربة "فيفا" الرسمية، ضمن التزام الاتحاد الدولي، بتطوير تجارب تفاعلية مبتكرة تستهدف الأجيال الشابة وتعزز شغفهم بكرة القدم عبر التكنولوجيا الناشئة، بحسب الموقع الإلكتروني لفيفا.

تتيح اللعبة الجديدة للمشجعين التنافس بالمنتخبات الوطنية والأندية العالمية، والمشاركة في فعاليات مرتبطة بالدوريات الكبرى والطريق نحو كأس العالم 2026، مع إمكانية تخصيص الشخصيات بعناصر حصرية.

كما يفتح هذا التعاون آفاقاً تجارية واسعة لشركاء فيفا، حيث بدأ "مهرجان أديداس لكرة القدم" داخل اللعبة بمشاركة أندية عريقة مثل النصر السعودي وبوكا جونيورز الأرجنتيني وفلامنجو البرازيلي.

وأكد مسؤولو "فيفا" و"روبلوكس" أن هذا التعاون يبني مساحة كروية حقيقية تتجاوز مجرد مواعيد المباريات لتصبح مجتمعاً رقمياً مستداماً للاحتفال بثقافة كرة القدم طوال العام. ويستند هذا الطموح إلى النجاح الباهر الذي حققته الشراكة خلال كأس العالم للأندية 2025، حيث سجلت المنظمة ملايين ساعات التفاعل، مما أثبت قدرة "روبلوكس" على تحويل المشجع الرقمي إلى متابع للبطولات الواقعية.