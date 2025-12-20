الشارقة تستقبل رأس السنة بعروض استثنائية في البر والبحر والصحراء

أعلنت هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق) برنامجاً احتفالياً لليلة رأس السنة الجديدة 2026، بالتعاون مع هيئة الإنماء التجاري والسياحي بالشارقة، وستتوّزع عروض ألعاب نارية يمتد كلٌّ منها لـ10 دقائق في ثلاث وجهات رئيسة، هي: واجهة المجاز المائية وشاطئ الحيرة وشاطئ خورفكان، حيث تجمع إمارة الشارقة المقيمين والزوار في تجربة لا تنسى.

وتمتد أجواء الاحتفال هذا العام عبر ست وجهات متنوعة تجمع بين الواجهات البحرية والجزر الطبيعية ورحابة الصحراء، لتشمل أيضاً جزيرة النور ومشروع قوارب الشارقة ومتنزه مليحة الوطني وحدائق المتنزه، في تجربة واحدة تعكس تنوّع الشارقة وخصوصيتها، وتفتح مساحات واسعة للعائلات والزوار لاستقبال العام الجديد في مشاهد احتفالية متكاملة.

وتقام احتفالات رأس السنة مساء الأربعاء 31 ديسمبر 2025، في الساعة الثامنة مساءً، وتُتوَّج في منتصف الليل لتتزين سماء الشارقة بعروض الألعاب النارية ضمن فعاليات مجانية ومفتوحة للجمهور، ابتداءً من الساعة الثامنة مساءً.

وفي واجهة المجاز المائية المطلة على بحيرة خالد، سيعيش الزوار أجواء احتفالية تجمع بين عروض الألعاب النارية الآسرة وتراقص النافورة والعروض الترفيهية الحية، إلى جانب تجربة قوائم الطعام التي يوفرها أكثر من 20 مطعماً ومقهى محلياً وعالمياً في موقع واحد.

أما شاطئ الحيرة، الممتد على مسافة 3.5 كيلومترات، فيقدم تجربة احتفالية عائلية على الواجهة البحرية، تتكامل فيها عروض الألعاب النارية مع العروض الترفيهية والأجواء المفتوحة، إلى جانب فرصة زيارة 18 مطعماً ومقهى توفر تجربة عشاء فاخرة على طول الشاطئ، وتلبي مختلف الأذواق.

وفي المنطقة الشرقية، وعلى امتداد 3.5 كيلومترات، يحتفي شاطئ خورفكان برأس السنة الجديدة وسط مشهد طبيعي يلتقي فيه الشاطئ مع الجبال، حيث ترافق عروض الألعاب النارية فعاليات ترفيهية متنوعة، مع فرصة تجربة خيارات 22 منفذاً من المطاعم والمقاهي المطلة على البحر، لتمنح الزوار تجربة تجمع بين جمال الطبيعة وأجواء الاحتفال.

وتحتضن جزيرة النور تجربة العشاء على الشاطئ بإطلالة على عروض الألعاب النارية في واجهة المجاز المائية، إضافة إلى تجربة رصد النجوم في سماء الإمارة.

كما تتيح تجربة قوارب الشارقة للضيوف فرصة مشاهدة عروض الألعاب النارية من قلب «بحيرة خالد»، عبر رحلة بحرية خاصة تنطلق من واجهة المجاز المائية عند الساعة 11:30 مساءً.

كما يستضيف متنزه مليحة الوطني فعالية «ليلة رأس السنة تحت النجوم»، التي تمتد من مساء 31 ديسمبر 2025 حتى صباح 1 يناير 2026، موفرة تجربة صحراوية متكاملة، تجمع بين التخييم والترفيه والثقافة.