«اللوفر» يعيد فتح أبوابه «كالمعتاد»

أعاد متحف اللوفر أمس فتح أبوابه «بشكل اعتيادي»، بعد قرار إنهاء الإضراب الذي صوّت عليه الموظفون المضربون منذ الإثنين، للمطالبة بتحسين ظروف العمل، على ما أفادت إدارة المتحف ونقابات لوكالة فرانس برس.

وأشار الاتحاد الديمقراطي الفرنسي للعمل (CFDT) والكونفيدرالية العامة للعمال (CGT) إلى أنّ الموظفين الذين عقدوا اجتماعاً عاماً، قرروا عدم مواصلة الإضراب، لكنهم أبقوا على إنذارهم بالإضراب، لعدم إحراز «تقدم كافٍ» في المفاوضات.

وكان متحف اللوفر أغلق أبوابه الإثنين بسبب الإضراب، ولم يعاود فتحها إلا جزئياً.