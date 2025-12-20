أكبر جدارية موزاييك من أغطية العبوات.. رقم إماراتي جديد في «غينيس»

في مبادرة مشتركة، سجلت حديقة أم الإمارات ومجموعة تدوير رقماً قياسياً عالمياً جديداً في موسوعة غينيس للأرقام القياسية لإعداد أكبر جدارية موزاييك مصنوعة من أغطية العبوات البلاستيكية المُعاد تدويرها، وأقيم حفل خاص في الحديقة احتفالاً بهذا الإنجاز، بحضور ممثلين عن مجموعة تدوير وحديقة أم الإمارات، إضافة إلى ممثلي هيئة التقييم في موسوعة غينيس للأرقام القياسية.

وكان كل من مجموعة تدوير وحديقة أم الإمارات قد دعا أفراد مجتمع أبوظبي والأسر المقيمة للمشاركة في محاولة لتحطيم الرقم القياسي، جمعت بين الإبداع والمشاركة المجتمعية في العمل البيئي، حيث شارك الزوار في تثبيت أغطية العبوات البلاستيكية المُعاد تدويرها في المساحات المخصصة، لتشكيل رموز إعادة التدوير العالمية في لوحة موزاييك مستدامة، ليجسد هذا العمل الفني نموذجاً مضيئاً للجهود المجتمعية المشتركة.

وشهدت المبادرة مساهمة 356 فرداً من الأسر والطلاب والزوار في تثبيت 24.846 غطاء بلاستيكياً، على لوحة فسيفسائية مساحتها 25 متراً مربعاً، استغرق إنجازها نحو 18 ساعة عمل غير متتالية.