«أوتو سيزون دبي للتسوق».. محطة فارقة لمجتمع السيارات

يعود أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق بنسخته الثانية خلال الفترة من 2 إلى 11 يناير 2026، في إطار الدورة الـ31 من مهرجان دبي للتسوق، محوّلاً دبي إلى وجهةٍ تنبض بالحياة، وتضم استعراضات ومسيرات كبرى، وعروض سيارات نادرة، وتجارب مستوحاة من رياضات السيارات، إلى جانب تجمعات وفعاليات ضخمة تُقام في مختلف أنحاء الإمارة. وتجمع الفعالية على مدار 10 أيام عشّاق السيارات والعائلات وهواة الاقتناء وكبرى شركات القطاع والعلامات العالمية، في تجربة استثنائية تحتفي بثقافة السيارات والإبداع في التصميم والحرفية العالية وروح المجتمع.

وبعد النجاح اللافت للنسخة الافتتاحية من أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق، تشهد نسخة 2026 توسعاً نوعياً في أجندتها، يشمل مساراتٍ استعراضية تمتد على مستوى الإمارة، ومعارض منسّقة بعناية، ولقاءاتٍ مجتمعية، وفعاليات رئيسة صُمّمت لتوحيد عشّاق السيارات من مختلف الأعمار والاهتمامات.

كوليكترز هب

يُقام كوليكترز هب «2-4 يناير» على مدار ثلاثة أيام حافلة في سيتي ووك، حيث يستعرض سيارات نادرة وتاريخية، وأخرى تتميّز بتصميمها الفريد، إلى جانب نماذج من أرقى الإبداعات الحرفية في عالم السيارات.

وتضم الفعالية سيارات خارقة بإصداراتٍ محدودة، وتوليفة من السيارات الكلاسيكية العريقة، وسيارات مصممة حسب الطلب تُعرض للمرة الأولى أمام الجمهور، ومجموعاتٌ خاصة نادراً ما تُعرض في المنطقة.

كما يوفّر كوليكترز هب في سيتي ووك مساحات للتواصل وبناء العلاقات بين هواة اقتناء السيارات، وفرصاً لالتقاط أجمل الصور التذكارية، ولقاءاتٍ غير رسمية، ليشكّل محطة رئيسة لعشّاق السيارات على امتداد الموسم.

مسيرات تجوب الإمارة

يستهلّ أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق فعالياته بسلسلة من الاستعراضات الجماهيرية اللافتة التي تجمع آلاف السيارات على طرق بارزة وأمام أشهر المعالم في دبي.

. مسيرة يلّا دبي في 2 يناير: تنطلق بموكبٍ مجتمعي ضخم من سلطنة عُمان باتجاه دبي، لتختتم رحلتها في ند الشبا سكوير، معلنةً الانطلاق الرسمي لفعالية أوتو سيزون.

. مسيرة سيارات بورشه في 3 يناير: تقدم أحد أكثر الاستعراضات ترقباً في دولة الإمارات، وتضم طرزاً فريدة من مختلف مراحل المسيرة العريقة للعلامة، وتنطلق المسيرة من بلوواترز وصولاً إلى ند الشبا سكوير، بمشاركة مجموعة من هواة اقتناء السيارات وعشّاق علامة بورشه.

. مسيرة السيارات الفارهة في 4 يناير: تجربة حافلة بالحماسة، تضم سياراتٍ خارقة وفائقة الأداء، وتنطلق من محيط كوكا كولا أرينا وصولاً إلى ند الشبا سكوير.

وتعكس هذه العروض تنوّع مجتمع السيارات في دبي، بدءاً من هواة السيارات الكلاسيكية ووصولاً إلى عشّاق سيارات الأداء الفائق، مؤكدةً مكانة الإمارة الرائدة باعتبارها وجهة عالمية لثقافة السيارات.

تخفيضات أوتو سيزون

تقدّم العلامات التجارية ووكلاء السيارات المشاركون عروضاً حصرية طوال فترة الموسم ضمن مهرجان دبي للتسوق، تشمل خصومات حصرية، وعروضاً ترويجية على طرزٍ محددة، إلى جانب صفقات القيمة المضافة، ما يتيح للزوّار والمقيمين استكشاف أحدث الطرز والاستفادة من عروضٍ مميّزة ضمن صالات العرض في مختلف أنحاء الإمارة.

فعاليات مجتمعية

اعتباراً من 5 حتى 7 يناير، تجمع فعاليات أوتو سوشالز مجتمع السيارات في ند الشبا سكوير ضمن أجواء عائلية مميزة وعروض تتفرّد بطابعها الخاص، إلى جانب فرص قيمة للتواصل واللقاء بين هواة السيارات والتقاط أجمل الصور التذكارية.

معرض مردف

يعود معرض مردف للسيارات، الفعالية المميزة للعائلات وعشّاق السيارات، إلى سيتي سنتر مردف في 10 يناير، بعروضٍ تفاعلية، وطرز جديدة، وتجارب عصرية مصمّمة خصيصاً لتلبي تطلعات الزوّار.

«سيارات ودراجات»

يُقام مهرجان سيارات ودراجات الشرق الأوسط الإقليمي في مدينة دبي للاستديوهات، ويعرض نخبةً من السيارات الخارقة، والدراجات المُعدّلة، ومناطق الدريفت، وعروض الأداء الاستعراضية، وأنشطة العلامات التجارية، إلى جانب عروض ترفيهية كبرى، ليقدّم واحداً من أكثر عطلات نهاية الأسبوع حيوية على أجندة مهرجان دبي للتسوق. ويمتد المهرجان على مدار يومين 10 و11 يناير ليبرز عمق وتنوّع مشهد السيارات في دبي، مقدّماً تجارب تفاعلية حية تناسب العائلات وعشّاق السيارات على حدٍ سواء.

ويقدّم أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق 10 أيام حافلة بالبرامج والفعاليات الحماسية التي تعكس شغف دبي بثقافة السيارات والتصميم والابتكار، انطلاقاً من أبرز وجهات الإمارة، مثل بلوواترز وسيتي ووك، وصولاً إلى ند الشبا سكوير وسيتي سنتر مردف ومدينة دبي للاستديوهات.

السيارات والجمهور في مساحة واحدة

يواصل أوتو سيزون مهرجان دبي للتسوق نموّه اللافت، مقدماً ملتقى يجمع أبرز شركات التصنيع، وهواة الاقتناء، والأندية، ومُعدّلي السيارات، والجمهور من داخل دولة الإمارات وخارجها في مساحة واحدة.

وتضم نسخة عام 2026 مسيرات للسيارات في مختلف أرجاء الإمارة، وعروض سيارات نادرة لهواة الاقتناء، وفعاليات وأنشطة مميزة للمتاجر ووكلاء السيارات، ومناطق مخصصة للفعاليات الاستعراضية والدريفت مستوحاة من رياضة السيارات.

. ملتقى يجمع شركات التصنيع، وهواة الاقتناء، وسيارات مصممة حسب الطلب تُعرض للمرة الأولى.

