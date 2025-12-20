حفلات رأس السنة في الإمارات.. باقات شعبية وحزم «أيقونية» من الرفاهية

في ليلة واحدة، وعلى امتداد بضع ساعات، تتحول جميع إمارات الدولة في نهاية كل عام إلى خريطة مذهلة من المسارح المضيئة التي لا يبدو فيها استقبال العام الجديد 2026 مجرد عد تنازلي على الشاشات، بل طقس اجتماعي خاص، تجتمع فيه العائلات والسياح والمقيمون، كباراً وصغاراً، في مختلف أرجاء الإمارات في انتظار اللحظة الحاسمة، بينما تتناوب الإيقاعات الموسيقية المتنوعة التي تصاحبهم، وومضات الألعاب النارية التي تضيء سماء الدولة، معلنة عن انقضاء عام قديم وبداية عام جديد.

وفي الوقت الذي تكشف فيه ليلة رأس السنة 2026 في الإمارات أنها ليست سهرة واحدة بقدر ما هي لوحة ألوان متكاملة الألوان والتجارب، تتنوع أنماط الاحتفال، كما تتنوع الأذواق الموسيقية، لتتوزع بين مسارح الطرب التي تراهن على الأسماء الفنية الثقيلة، وبين المهرجانات التي تجمع أكثر من جيل في المكان نفسه، وصولاً إلى حفلات البوب العالمي التي تتحول فيها الموسيقى إلى حزمة من مفاجآت المؤثرات الخاصة والعروض البصرية المذهلة، وذلك بأسعار متفاوتة للتذاكر تناسب الجميع، تبدأ من 69 درهماً وتصل إلى 200 ألف درهم .

أمزجة غنائية

في دبي، سيبدأ المشهد من لقاء نجوم فريد على منصة واحدة على مسرح دبي فيستيفال سيتي، وصوتين لبنانيين لهما جمهورهما العريض، هما نجوى كرم ووائل كفوري، اللذان سيأخذان جمهورهما ليلة رأس السنة في رحلة بين ألوان الغناء المعاصر وذكريات أغانيهما الجميلة.

في الوقت الذي تندرج فيه التذاكر ضمن سبع فئات تبدأ من 550 درهماً لتصل إلى 2500 درهم للفئة الملكية، في مؤشر واضح على أن احتفالات ليلة العام الجديد، حتى داخل القاعة الواحدة، تتضمن مستويات متعددة وحزمة من «الامتيازات».

غير بعيد عن هذا المزاج الغنائي، تطرح ليلة رأس السنة هذا العام تجربة أخرى تحاكي «المهرجانات الغنائية» على خشبة دبي أوتودروم، لتجمع تحت سقف واحد كلاً من النجوم جورج وسوف وعاصي الحلاني ومحمد فضل شاكر في سهرة تجمع بين ثلاثة أجيال مختلفة من المواهب الغنائية العربية، وتعكس مراحل مختلفة من مسيرة الذائقة العربية في مكان واحد وليلة واحدة، تصل أسعارها إلى 2100 درهم.

bوحين تتصدر فرقة البوب المعروفة «مارون 5» المشهد الاحتفالي، تتغير اللغة الموسيقية، وتحضر الدهشة في ليلة استثنائية تحت النجوم على مسرح أتلانتس دبي، وتمتزج فيها الموسيقى بعروض الألعاب النارية المبهرة التي تبدأ أسعار تذاكرها من 6500 درهم للشخص الواحد، وصولاً إلى الفئة الأعلى وهي 15000 درهم، وأجنحة سكاي سويت لكبار الشخصيات التي توفر تجربة راقية مع إطلالات خلابة على المسرح وعلى عروض الألعاب وحجوزات طاولات تبتدئ أسعارها من 200 ألف درهم إماراتي، لتصبح معها ليلة رأس السنة أقرب إلى حزمة أيقونية من الرفاهية الصريحة.

وبين تجارب الطرب العربي وموسيقى البوب العالمي، تفسح دبي لجمهور رأس السنة مساحة أخرى لصيغة ثالثة، عبر سهرة فنية عربية تجمع على مسرح «هيلتون دبي الحبتور سيتي»، كلاً من محمد المجذوب وشمس الكويتية ومحسن الفراتي، في حفل تتدرج فئاته بين 500 درهم و2500 درهم لكبار الشخصيات.

فيما على الواجهة البحرية، تشتعل إيقاعات الفرح الشبابي في فيستيفال باي/ دبي فيستيفال سيتي مول مع النجم الكويتي بدر الشعيبي والثلاثي المصري «ديسكو مصر»، ليقدما وجبة فنية فريدة تمتزج فيها تقاليد الموسيقى الخليجية بالبوب العصري، والمؤثرات الإلكترونية بالمؤثرات البصرية، بخيارات أسعار تراعي «الجيوب» نسبياً، وتذاكر تبدأ من 69 درهماً إلى 399 درهماً.

أبوظبي والشارقة

وفي الوقت الذي اختارت مدينة دبي أن تقدم أكثر من وجهة لليلة واحدة، تعددت المسارح وتنوعت أسعار التجارب الاحتفالية بالعام الجديد في العاصمة أبوظبي، حيث يستقبل مسرح «سبيس 42 أرينا» هيفاء وهبي وناصيف زيتون في حفل تراوح أسعار تذاكره بين 495 و2200 درهم «للمقاعد الملكية».

أما من بوابة مهرجان أم الإمارات «MOTN Festival» وعلى كورنيش أبو ظبي، فيطل رامي صبري على جمهوره الإماراتي والعربي في حفل غنائي «في المتناول»، تبدأ أسعاره من 225 درهماً، ليكرس فرقاً شاسعاً في الأسعار، ويكشف أن لوحة احتفالات رأس السنة الجديدة هذا العام مليئة بالألوان والخيارات والتجارب.

بينما يذهب حفل النجم العالمي جون ليجند إلى صيغة أكثر فخامة في فندق «ماندارين أورينتال» مع عرض للألعاب النارية يزين سماء قصر الإمارات، تبدأ أسعاره من 3500 درهم وصولاً إلى 10000 درهم، في حين تحيي النجمة العالمية أليشيا كيز حفلاً في آخر ساعات عام 2025، على مسرح ليالي السعديات، في أمسية تراوح أسعار تذاكرها من 295 درهماً إلى حدود 4500 درهم.

أما الشارقة فتختار ختامها بطابع فني خاص، حيث يحيي الفنان أحمد سعد والمغني الشاب سيلاوي حفلاً موسيقياً على مسرح المجاز، تبدأ تذاكره من 240 درهماً وصولاً إلى 640 درهماً.

أبواب العام الجديد

لا تعكس الأرقام هنا قائمة أسعار التذاكر لسهرة رأس السنة فحسب، فهي تروي أيضاً قصة توزيع دقيق للبهجة التي تفرقت بين مختلف القاعات والمدرجات وشبه المهرجانات لتعكس سلسلة من «التجارب» المتنوعة التي تؤكد أن رأس السنة في الإمارات، لا تحتكرها منصة واحدة ولا جمهور واحد. ومع كل عد تنازلي يسبق اليوم الموعود، يبدو أن العام الجديد هذه المرة يطرق أبواباً متعددة، لكل واحد منها إيقاعه وسعره وجمهوره.

